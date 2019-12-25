Жителю Севастополя назначили обязательные работы за браконьерство

Балаклавский районный суд Севастополя признал местного жителя виновным в незаконном вылове рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«Балаклавским районным судом Севастополя вынесен приговор, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации 1995 года рождения признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 258.1 УК РФ - Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ. Подсудимому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что жителя Севастополя задержали в декабре прошлого года в районе населенного пункта Орловка в момент осуществления выгрузки на берег незаконно добытых водных биологических ресурсов.

В ходе осмотра орудий вылова в сетях пограничники обнаружили около 100 килограммов рыбы, среди которой присутствовала белуга, занесенная в Красную книгу, каменный краб, занесенный в Красную книгу Крыма и Севастополя, а также кефаль, на добычу которой в тот период времени действовало временное ограничение

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