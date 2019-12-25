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Власть -> Коммунальное хозяйство

Власти Ялты подарили возможность горожанам смотреть видеорекламу прямо на улицах

Среда
25 декабря 2019
10:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


Пять новых LED-мониторов появились в центральной части Ялты. Как пояснила руководитель аппарата администрации города Ирина Романец, на их экранах будет транслироваться исключительно имиджевая и социальная реклама.

«Это временные медиа-экраны, которые устанавливаются для демонстрации исключительно городской информации», – рассказала она и уточнила, что в рамках новогодних и рождественских мероприятий на них планируется демонстрировать фильмы и мультфильмы с праздничной тематикой.

Как добавила Романец, затем медиа-экраны будут использоваться для различной социальной и имиджевой рекламы. «Показ коммерческой рекламы на новых мониторах не предусмотрен», – заверила руководитель аппарата городской администрации.

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Она также обратила внимание, что новые мониторы появились на набережной города, на улице Пушкинской и на площади Советской. «Конструкции установлены за внебюджетные средства и переданы в безвозмездное пользование муниципальному учреждению «Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления», – сообщила Романец.

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