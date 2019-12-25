Власти Севастополя пообещали горожанам еще больше пробок в следующем году

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Регионы Крыма: Севастополь
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25 декабря 2019
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«Тоже хочу, чтобы пробок в городе не было, но, к сожалению, не могут вам этого пообещать в новом году. Потому что запланировано большое количество дорожных ремонтов, реконструкций. И какой-то период мы будем вынуждены стоять в пробках», — заявил Развожаев на заседании Законодательного собрания.
По его мнению, в любом городе мира рано или поздно люди вынуждены терпеть ограничения и пересаживаться на общественный транспорт.
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Заявление главы города явилось реакцией на выступление депутата от партии «Пенсионеров России» Елены Глотовой. Она рассказала о жалобах жителей Гагаринского района на многокилометровые автомобильные пробки, в которых «часами стоят машины».
Она призвала исполнительную власть принять незамедлительные действия для решения проблемы.
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Сегодня: В Крыму сорвана электрификация железной дороги. Отмена аукциона на проведение электрификации участка железной дороги от Крымского моста негативно скажется на стоимости грузовых перевозок в Крым и, как следствие, на розничные цены на полуострове.
Сегодня: Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно «стоит» в пробках. С утра многие улицы Симферополя «раскрасились» в красный цвет.
Сегодня: В крымскую столицу прибыл поезд из Питера. Первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по железнодорожной ветке Крымского моста, прибыл на железнодорожный вокзал столицы Крыма.
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