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Власть -> Транспорт Крыма

Власти Севастополя пообещали горожанам еще больше пробок в следующем году

Среда
25 декабря 2019
11:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

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25 декабря 2019


Власти Севастополя пообещали горожанам еще больше пробок в следующем году

© Форпост

И.о. губернатора Севастополя предложил водителям пересесть на общественный транспорт.

«Тоже хочу, чтобы пробок в городе не было, но, к сожалению, не могут вам этого пообещать в новом году. Потому что запланировано большое количество дорожных ремонтов, реконструкций. И какой-то период мы будем вынуждены стоять в пробках», — заявил Развожаев на заседании Законодательного собрания.

По его мнению, в любом городе мира рано или поздно люди вынуждены терпеть ограничения и пересаживаться на общественный транспорт.

Читайте: На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов

Заявление главы города явилось реакцией на выступление депутата от партии «Пенсионеров России» Елены Глотовой. Она рассказала о жалобах жителей Гагаринского района на многокилометровые автомобильные пробки, в которых «часами стоят машины».

Она призвала исполнительную власть принять незамедлительные действия для решения проблемы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Аксенов решил, что туристы с удовольствием будут ехать в Крым более 40 часов. Глава Республик Крым Сергей Аксенов по итогам поездки на поезде Санкт-Петербург – Севастополь выразил уверенность в том, что железная дорого займет лидирующую позицию по пассажиропотоку в Крым, опередив авиасообщение.

Сегодня: В Крыму сорвана электрификация железной дороги. Отмена аукциона на проведение электрификации участка железной дороги от Крымского моста негативно скажется на стоимости грузовых перевозок в Крым и, как следствие, на розничные цены на полуострове.

Сегодня: Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно «стоит» в пробках. С утра многие улицы Симферополя «раскрасились» в красный цвет.

Сегодня: В крымскую столицу прибыл поезд из Питера. Первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по железнодорожной ветке Крымского моста, прибыл на железнодорожный вокзал столицы Крыма.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/vlasti-sevastopolya-poobeshali-gorozhanam-eshe-bolshe-probok-v-sledujushem-godu-126229/

 
 

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