Власти Севастополя пообещали горожанам еще больше пробок в следующем году

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И.о. губернатора Севастополя предложил водителям пересесть на общественный транспорт.

«Тоже хочу, чтобы пробок в городе не было, но, к сожалению, не могут вам этого пообещать в новом году. Потому что запланировано большое количество дорожных ремонтов, реконструкций. И какой-то период мы будем вынуждены стоять в пробках», — заявил Развожаев на заседании Законодательного собрания.

По его мнению, в любом городе мира рано или поздно люди вынуждены терпеть ограничения и пересаживаться на общественный транспорт.

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Заявление главы города явилось реакцией на выступление депутата от партии «Пенсионеров России» Елены Глотовой. Она рассказала о жалобах жителей Гагаринского района на многокилометровые автомобильные пробки, в которых «часами стоят машины».

Она призвала исполнительную власть принять незамедлительные действия для решения проблемы.

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