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Власть -> Вопросы развития культуры в Крыму

Власти Крыма заявили о недопустимости нецелевого использования сельских клубов

Среда
25 декабря 2019
08:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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Декабрь 2019
25 декабря 2019


Местные власти рассматривают возможности нецелевого использования сельских клубов, которые были отремонтированы за средства, выделенные по нацпроекту.

Об этом министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила сегодня на заседании Совета министров республики.

«Сейчас, когда уже отремонтированы по национальному проекту наши дома культуры, когда это самое красивое, очень часто, здание в селе, то глава села находит применение этим кабинетам. (Говорят), что там будут волонтерская служба, МФЦ, что угодно. Я прошу сразу пресечь. В клубе должен быть клуб. Исключительно целевое назначение», - сказала Новосельская.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов согласился с доводами министра. «Целевое назначение меняться не должно. Если строится по программе министерства культуры, то соответственно это должен быть клуб. Никаких других изменений быть не должно. Если кому-то необходим дополнительно МФЦ, то по линии своих министерств профильных пусть согласовывают», - сказал Аксенов.

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Также Новосельская отметила, что в текущем году отремонтированы пять сельских клубов, стоимостью 55 млн рублей. 

В следующем году будут отремонтированы еще четыре сельских клуба, средства на ремонт которых уже подтверждены в размере 75 млн рублей.

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