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Власть -> Строительство в Крыму

Власти Крыма хотят изъять 7,3 га для строительства дороги

Среда
25 декабря 2019
13:20

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ленино

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


Правительство Крыма одобрило изъятие земельных участков площадью 7,3 гектаров для строительства дороги Керчь – Новоотрадное, которая проходит под железнодорожным подходом к Крымскому мосту.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Совета министров.

«Изъять для государственных нужд в целях строительства нового участка автомобильной дороги Керчь – Чистополье – Новоотрадное на участке пересечения с железнодорожным подходом к мосту через Керченский пролив земельные участки, расположенные на территории Ленинского района Республики Крым», - сказано в тексте принятого постановления.

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Строительство этой дороги началось в середине августа текущего года. Дорога позволит соединить северную часть Керчи с поселком Багерово.

Подрядчиком выступает ООО «ДСК». Стоимость работ составляет 139,1 млн рублей. Срок выполнения работ – до 25 декабря этого года. Общая протяженность участка составляет 3,15 километра.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Аксенов обещает, что Крым получит 20 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году. В следующем году на ремонт дорог в Крыму будет выделено 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции в Симферополе.

Вчера: Строительство Крымского моста уместили в 2-минутное видео. Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал видео, где поместились все 4 года работы над объектом.

Понедельник, 23 декабря 2019: Рабочие покидают площадку строительства Крымского моста. Инженеры и рабочие покидают площадку транспортного перехода через Керченский пролив после завершения строительства.

Воскресенье, 22 декабря 2019: Аксенов раздал награды судьям, которые работают в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды судьям, которые работают на территории полуострова.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/vlasti-kryma-hotyat-izyat-73-ga-dlya-stroitelstva-dorogi-126202/

 
 

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