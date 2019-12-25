Власти Крыма хотят изъять 7,3 га для строительства дороги

Правительство Крыма одобрило изъятие земельных участков площадью 7,3 гектаров для строительства дороги Керчь – Новоотрадное, которая проходит под железнодорожным подходом к Крымскому мосту.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Совета министров.

«Изъять для государственных нужд в целях строительства нового участка автомобильной дороги Керчь – Чистополье – Новоотрадное на участке пересечения с железнодорожным подходом к мосту через Керченский пролив земельные участки, расположенные на территории Ленинского района Республики Крым», - сказано в тексте принятого постановления.

Читайте: В Украине заявили о том, что Крымский мост рухнет

Строительство этой дороги началось в середине августа текущего года. Дорога позволит соединить северную часть Керчи с поселком Багерово.

Подрядчиком выступает ООО «ДСК». Стоимость работ составляет 139,1 млн рублей. Срок выполнения работ – до 25 декабря этого года. Общая протяженность участка составляет 3,15 километра.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Аксенов обещает, что Крым получит 20 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году. В следующем году на ремонт дорог в Крыму будет выделено 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции в Симферополе.

Вчера : Строительство Крымского моста уместили в 2-минутное видео. Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал видео, где поместились все 4 года работы над объектом.

Понедельник, 23 декабря 2019 : Рабочие покидают площадку строительства Крымского моста. Инженеры и рабочие покидают площадку транспортного перехода через Керченский пролив после завершения строительства.

Воскресенье, 22 декабря 2019 : Аксенов раздал награды судьям, которые работают в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды судьям, которые работают на территории полуострова.