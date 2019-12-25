Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

ВАЗ протаранил столб на трассе в Крыму

Среда
25 декабря 2019
14:16

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


На трассе Симферополь – Керчь автомобиль «ВАЗ» врезался в опору освещения, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По информации ведомства, авария произошла накануне ночью в районе села Береговое под Феодосией. Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и «влетел» в столб, после чего машину отбросило на полосу встречного движения.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля. Его передали медикам для последующей госпитализации.

Читайте: Легковушка перевернулась напротив детского сада в Симферополе

Ранее в районе села Доброе в Симферопольском районе водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2111» погиб в результате столкновения с опорой.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Трое кавказцев украли из кафе в Крыму сейф с деньгами и разбились в ДТП. Утром 22 декабря в полицию обратилась жительница села Источное Красноперекопского района и рассказала, что кафе, где она работает администратором, ограбили.

Сегодня: Мужчина сорвался с высоты в реку в центре Ялты. Крымские спасатели эвакуировали мужчину, который сорвался с четырехметровой высоты в реку Водопадная в Ялте.

Вчера: В центре Севастополя нашли еще одну бомбу. В Севастополе на улице Капитанской вблизи памятника Солдату и Матросу во вторник, 24 декабря найдена авиабомба. Боеприпас не подлежит транспортировке, поэтому будет обезврежен в центре города.

Вчера: Водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре» в Симферополе. Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП на улице 51-й Армии в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/vaz-protaranil-stolb-na-trasse-v-krymu-126275/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова

Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова

В Крыму иномарка протаранила три машины и врезалась в стену

В Крыму иномарка протаранила три машины и врезалась в стену

В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку

В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку

В Севастополе обстреляли информационный указатель на турмаршруте

В Севастополе обстреляли информационный указатель на турмаршруте

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.