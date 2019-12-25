ВАЗ протаранил столб на трассе в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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По информации ведомства, авария произошла накануне ночью в районе села Береговое под Феодосией. Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и «влетел» в столб, после чего машину отбросило на полосу встречного движения.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля. Его передали медикам для последующей госпитализации.
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Ранее в районе села Доброе в Симферопольском районе водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2111» погиб в результате столкновения с опорой.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Трое кавказцев украли из кафе в Крыму сейф с деньгами и разбились в ДТП. Утром 22 декабря в полицию обратилась жительница села Источное Красноперекопского района и рассказала, что кафе, где она работает администратором, ограбили.
Сегодня: Мужчина сорвался с высоты в реку в центре Ялты. Крымские спасатели эвакуировали мужчину, который сорвался с четырехметровой высоты в реку Водопадная в Ялте.
Вчера: В центре Севастополя нашли еще одну бомбу. В Севастополе на улице Капитанской вблизи памятника Солдату и Матросу во вторник, 24 декабря найдена авиабомба. Боеприпас не подлежит транспортировке, поэтому будет обезврежен в центре города.
Вчера: Водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре» в Симферополе. Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП на улице 51-й Армии в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
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