ВАЗ протаранил столб на трассе в Крыму

На трассе Симферополь – Керчь автомобиль «ВАЗ» врезался в опору освещения, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По информации ведомства, авария произошла накануне ночью в районе села Береговое под Феодосией. Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и «влетел» в столб, после чего машину отбросило на полосу встречного движения.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля. Его передали медикам для последующей госпитализации.

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Ранее в районе села Доброе в Симферопольском районе водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2111» погиб в результате столкновения с опорой.

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