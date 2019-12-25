В Ялте Дед Мороз призвал предпринимателей заплатить налоги

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Сотрудники налоговой службы приняли участие в новогодней акции, во время которой напомнили жителям Ялты о необходимости погашения налоговой задолженности.

Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.

Ялтинские сотрудники налоговой службы побывали в наиболее посещаемых местах центральной части южной столицы Крыма: на новогодней ярмарке, в торговом центре, популярных кафе, на набережной им. Ленина.

Всем желающим предлагали проверить наличие задолженности и при необходимости вручали реквизиты для ее уплаты. Вместе с сотрудниками Инспекции в акции принимал участие Дед Мороз.

Добросовестным налогоплательщикам дарил елочные игрушки с призывом «В 2020 без долгов».

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Чтобы налогоплательщики не забыли уплатить налоги в будущем году, налоговики раздавали карманные календарики на 2020 год с выделенными датами предельных сроков уплаты налогов.

Индивидуальным предпринимателям напомнили, что 31 декабря для индивидуальных предпринимателей истекает срок уплаты страховых взносов на пенсионное и медицинское страхование за 2019 год.

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