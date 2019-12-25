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В центре Симферополя торгуют украинскими елками

Среда
25 декабря 2019
09:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


В центре Симферополя торгуют украинскими елками

© Крым.реалии

В Симферополе на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продаются искусственные ели из украинского Прикарпатья.

«Украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области. Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем», – рассказал продавец.

Он также заверил, что товар сертифицирован и у него имеются все соответствующие документы.

Читайте: Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам

По словам предпринимателя, его торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя, в частности, на Центральном рынке и Москольце.

Ранее возле площади имени Ленина в Симферополе открылась новогодняя ярмарка.

Новости Крыма сообщали ранее:

Воскресенье, 22 декабря 2019: Крымские активы снова переходят под контроль украинцев. Правительство Крыма подвело итоги торгов по АО «Морской нефтяной терминал», в состав которого входить Феодосийская нефтебаза.

Пятница, 20 декабря 2019: Компания из Подмосковья купила Симферопольский винзавод за 250 млн рублей. Компания из Московской области ООО «Винторг» купила 100% акций АО «Симферопольский винодельческий завод» за 249,3 млн рублей.

Четверг, 19 декабря 2019: Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам. Задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в Крыму, по страховым взносам составляет 800 млн рублей.

Среда, 18 декабря 2019: В Крыму за месяц резко выросла безработица. Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем, сообщила пресс-служба Крымстата.

 

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