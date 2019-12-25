В центре Симферополя торгуют украинскими елками

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
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Декабрь 2019
25 декабря 2019
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«Украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области. Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем», – рассказал продавец.
Он также заверил, что товар сертифицирован и у него имеются все соответствующие документы.
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По словам предпринимателя, его торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя, в частности, на Центральном рынке и Москольце.
Ранее возле площади имени Ленина в Симферополе открылась новогодняя ярмарка.
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Воскресенье, 22 декабря 2019: Крымские активы снова переходят под контроль украинцев. Правительство Крыма подвело итоги торгов по АО «Морской нефтяной терминал», в состав которого входить Феодосийская нефтебаза.
Пятница, 20 декабря 2019: Компания из Подмосковья купила Симферопольский винзавод за 250 млн рублей. Компания из Московской области ООО «Винторг» купила 100% акций АО «Симферопольский винодельческий завод» за 249,3 млн рублей.
Четверг, 19 декабря 2019: Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам. Задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в Крыму, по страховым взносам составляет 800 млн рублей.
Среда, 18 декабря 2019: В Крыму за месяц резко выросла безработица. Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем, сообщила пресс-служба Крымстата.
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