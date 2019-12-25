В Севастополе прохожие проигнорировали сбитую женщину

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Регионы Крыма: Севастополь
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25 декабря 2019
Об этом сообщает паблик «Дорожный контроль-Севастополь». Происшествие произошло на пешеходном переходе и попало на видеозапись. Машина зацепила ее, после чего женщина упала на дорогу.
На ролике видно, что идущие следом за женщиной люди попросту продолжили свой путь, не остановившись и не попробовав оказать хоть какую-то помощь или вызвать скорую.
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Вопросы вызывают и действия самой женщины, которая хоть и была на переходе, однако она практически перебегала его. Позже в МВД прокомментировали инцидент, сообщив, что виновник аварии, сбивший женщину на своем Volkswagen, родился в 1999 году. Сбитой женщине 54 года, она доставлена в больницу.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: ВАЗ протаранил столб на трассе в Крыму. На трассе Симферополь – Керчь автомобиль «ВАЗ» врезался в опору освещения, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Сегодня: Трое кавказцев украли из кафе в Крыму сейф с деньгами и разбились в ДТП. Утром 22 декабря в полицию обратилась жительница села Источное Красноперекопского района и рассказала, что кафе, где она работает администратором, ограбили.
Сегодня: Мужчина сорвался с высоты в реку в центре Ялты. Крымские спасатели эвакуировали мужчину, который сорвался с четырехметровой высоты в реку Водопадная в Ялте.
Вчера: В центре Севастополя нашли еще одну бомбу. В Севастополе на улице Капитанской вблизи памятника Солдату и Матросу во вторник, 24 декабря найдена авиабомба. Боеприпас не подлежит транспортировке, поэтому будет обезврежен в центре города.
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