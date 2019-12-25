В Севастополе прохожие проигнорировали сбитую женщину

В Севастополе на улице Руднева сбили переходящую дорогу женщину.

Об этом сообщает паблик «Дорожный контроль-Севастополь». Происшествие произошло на пешеходном переходе и попало на видеозапись. Машина зацепила ее, после чего женщина упала на дорогу.

На ролике видно, что идущие следом за женщиной люди попросту продолжили свой путь, не остановившись и не попробовав оказать хоть какую-то помощь или вызвать скорую.

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Вопросы вызывают и действия самой женщины, которая хоть и была на переходе, однако она практически перебегала его. Позже в МВД прокомментировали инцидент, сообщив, что виновник аварии, сбивший женщину на своем Volkswagen, родился в 1999 году. Сбитой женщине 54 года, она доставлена в больницу.

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