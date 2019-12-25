В Севастополе хотят поменять написание «город-герой» в уставе города

Парламент Севастополя в первом чтении принял законопроект об изменении написания словосочетания «города-героя» при упоминании Севастополя.

Так, глава комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова, представляя законопроект, отметила, что изменения планируется внести в преамбулу устава города. По ее словам, там «допущена ошибка», которая требует исправления.

«В преамбуле устава города Севастополя допущена ошибка, которая требует исправления. Словосочетание «город-герой», использованное в тексте преамбулы как почетное звание, фактически является высшей степенью отличия», – отметила она.

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Глотова добавила, что при этом и слово «Город» и «Герой» должны писаться с большой буквы.

Согласно регламенту, устанавливается месячный срок для внесения поправок перед утверждением изменений устава города во втором чтении.

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