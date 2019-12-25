В Крыму водитель междугороднего автобуса ездил пьяным за рулем

В Саках полицейские задержали пьяного водителя пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации полицейских, на трассе Симферополь-Евпатория сотрудники ГИБДД остановили пассажирский автобус, под управлением 48-летнего гражданина.

При проверке документов у полицейских возникло подозрение в том, что водитель пьян. В салоне автобуса в этот момент находилось 23 пассажира. Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Пассажиров автобуса пересадили на едущий в попутном направлении транспорт, а автобус был перемещен на штрафплощадку.

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В отношении мужчины был составлен административный материал по статье «невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

Кроме этого, полиция проведет проверку компании-перевозчика.

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