В Крыму водитель междугороднего автобуса ездил пьяным за рулем

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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25 декабря 2019
По информации полицейских, на трассе Симферополь-Евпатория сотрудники ГИБДД остановили пассажирский автобус, под управлением 48-летнего гражданина.
При проверке документов у полицейских возникло подозрение в том, что водитель пьян. В салоне автобуса в этот момент находилось 23 пассажира. Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Пассажиров автобуса пересадили на едущий в попутном направлении транспорт, а автобус был перемещен на штрафплощадку.
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В отношении мужчины был составлен административный материал по статье «невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.
Кроме этого, полиция проведет проверку компании-перевозчика.
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