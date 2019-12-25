В Крыму сорвана электрификация железной дороги

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Отмена аукциона на проведение электрификации участка железной дороги от Крымского моста негативно скажется на стоимости грузовых перевозок в Крым и, как следствие, на розничные цены на полуострове.

В результате срыва плана по электрификации путей, запуск поездов по Крымскому мосту 23 декабря, который посетил Президент России Владимир Путин, проведен не электровозами, а дизельными локомотивами.

Минтранс, ОАО РЖД и ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) подготовили план электрификации железной дороги от Крымского моста до Феодосии, программа первоначально оценивалась в 14 млрд рублей. Документом предлагается до 2020 года рассмотреть три варианта электрификации. Первый вариант — электрификация железнодорожного участка от моста до Багерово (возле Керчи), стоимостью 4,2 млрд рублей.

Однако, как стало известно, 20 декабря 2019 года врио директора ФГУП КЖД Сергей Рокачев отменил аукцион на электрификацию этого участка железной дороги, ссылаясь на соответствующее поручение главы Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора). Аргументами явились «многочисленные нарушения в документации на проведение электронного аукциона».

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Фактически подрядчика на электрификацию участка безуспешно пытались найти три раза.

Несмотря на эту деталь, премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк продолжает рассуждать об экономическом эффекте, который принесет электрификация участка Керчь – Джанкой. В том, числе, о снижении себестоимости грузов и продуктов с материковой части России.

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