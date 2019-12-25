В Крыму наказали подрядчика из-за срыва стройки детсада

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Установлено, что подрядной организацией ООО «ЧП «Стройстандарт Плюс» в определенные контрактом сроки работы на социально-значимом объекте не закончены и на момент проведения прокуратурой проверки не осуществлялись», – говорится в сообщении.
Прокурор Киевского района Симферополя возбудил дела об административном правонарушении в отношении компании и ее директора.
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Постановлением мирового судьи фирма-подрядчик как юридическое лицо и ее руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 5,9 миллиона рублей и 594 тысячи рублей соответственно.
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