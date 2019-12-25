В Крыму наказали подрядчика из-за срыва стройки детсада

Компания-подрядчик, возводившая детский сад на 260 мест в симферопольском микрорайоне Хошкельды, оштрафована на 6,5 миллиона рублей из-за невыполнения условий контракта.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что подрядной организацией ООО «ЧП «Стройстандарт Плюс» в определенные контрактом сроки работы на социально-значимом объекте не закончены и на момент проведения прокуратурой проверки не осуществлялись», – говорится в сообщении.

Прокурор Киевского района Симферополя возбудил дела об административном правонарушении в отношении компании и ее директора.

Читайте: Севастопольские таможенники с начала года наложили штрафов на пять млн рублей

Постановлением мирового судьи фирма-подрядчик как юридическое лицо и ее руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 5,9 миллиона рублей и 594 тысячи рублей соответственно.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Ялте Дед Мороз призвал предпринимателей заплатить налоги. Сотрудники налоговой службы приняли участие в новогодней акции, во время которой напомнили жителям Ялты о необходимости погашения налоговой задолженности.

Сегодня : Российские пограничники изъяли у моряка в Керчи 25 тысяч долларов. Крымские пограничники выявили на выходящем из порта «Керчь» судне «незадекларированные 25 тысяч долларов».

Сегодня : Патрули будут пресекать незаконную торговлю пиротехникой в Ялте. Ялтинские власти рассчитывают пресечь незаконную продажу пиротехники в период новогодних праздников с помощью патрулей при участии полицейских.

Сегодня : Украинская прокуратура возбудила дело против поезда «Таврия». Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело за «незаконное пересечение госграницы Украины пассажирским поездом Таврия», который проследовал по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.