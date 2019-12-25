В крымскую столицу прибыл поезд из Питера

Первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по железнодорожной ветке Крымского моста, прибыл на железнодорожный вокзал столицы Крыма.

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первые пассажирские поезда свяжут полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом. Первым пассажирским поездом, который пересек Керченский пролив по Крымскому мосту, стал питерский состав, следующий в Севастополь.

На вокзале крымской столицы встретить поезд пришли десятки людей. Среди встречающих глава Крыма Сергей Аксенов и врио севастопольского губернатора Михаил Развожаев.

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По расписанию стоянка поезда в Симферополе продлилась 15 минут, после чего состав отправился далее по маршруту в Севастополь, где состоится торжественная встреча.

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