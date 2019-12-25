В крымскую столицу прибыл поезд из Питера

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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25 декабря 2019
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первые пассажирские поезда свяжут полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом. Первым пассажирским поездом, который пересек Керченский пролив по Крымскому мосту, стал питерский состав, следующий в Севастополь.
На вокзале крымской столицы встретить поезд пришли десятки людей. Среди встречающих глава Крыма Сергей Аксенов и врио севастопольского губернатора Михаил Развожаев.
Читайте: Россия перекрыла движение по Керченскому проливу до 24 декабря
По расписанию стоянка поезда в Симферополе продлилась 15 минут, после чего состав отправился далее по маршруту в Севастополь, где состоится торжественная встреча.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно «стоит» в пробках. С утра многие улицы Симферополя «раскрасились» в красный цвет.
Вчера: Аксенов уже обещает поезда-экспрессы в Ялту. Глава Республики Крым Сергей Аксенов высоко оценил вероятность строительства прямого железнодорожного пути из Керчи в Симферополь.
Вчера: Аксенов не услышал «тыдын-тыдын» во время поездки на поезде. Глава Крыма Сергей Аксенов поделился впечатлениями от поездки на поезде по Крымскому мосту.
Вчера: Жители Орджоникидзе просят вернуть «удобную маршрутку» на Феодосию. Жители поселка Орджоникидзе просят российские власти Крыма возобновить в зимний период движение автобуса №20а, который следует в Феодосию.
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