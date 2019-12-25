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Новый год в Крыму

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В Керчи на Новый год власти традиционно ограничат продажу алкоголя

Среда
25 декабря 2019
11:09

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


В Керчи на Новый год намерены ограничить продажу алкоголя.

Как сообщили в администрации города, запрет начинается за два часа до начала проведения массовых мероприятий и в течение часа после окончания.

Празднования Нового года в Керчи пройдут на площади им. Ленина с 23:00 до 3:00.

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Администрация Керчи уже не впервые ограничивает продажу алкоголя во время проведения массовых мероприятий. Так, запрет был введен 4 ноября, в российский День народного единства.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 23 декабря 2019: В Воронцовском дворце можно отправить письмо Деду Морозу. С 20 по 29 декабря в Воронцовском дворце открыт почтовый ящик, установленный специально для новогодних посланий Деду Морозу.

Понедельник, 23 декабря 2019: Названа средняя стоимость туров в Крым на новогодние праздники. Цена на них в первую очередь формируется из типа питания и проживания, а также численности людей в составе группы.

Понедельник, 23 декабря 2019: Жители Керчи гуляют по игрушечному «Крымскому мосту». К открытию железнодорожного сообщения в Крым, которое состоится 23 декабря, в Комсомольском парке Керчи открыли интересный арт-объект - миниатюрную копию Крымского моста.

Воскресенье, 22 декабря 2019: В Крыму и Севастополе коммунисты отметили день рождения Сталина. В Крыму и Севастополе местные члены КПРФ отметили 140 годовщину с дня рождения Иосифа Сталина.

 

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