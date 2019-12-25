В Керчи на Новый год власти традиционно ограничат продажу алкоголя

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В Керчи на Новый год намерены ограничить продажу алкоголя.

Как сообщили в администрации города, запрет начинается за два часа до начала проведения массовых мероприятий и в течение часа после окончания.

Празднования Нового года в Керчи пройдут на площади им. Ленина с 23:00 до 3:00.

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Администрация Керчи уже не впервые ограничивает продажу алкоголя во время проведения массовых мероприятий. Так, запрет был введен 4 ноября, в российский День народного единства.

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