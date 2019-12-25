В Керчи на Новый год власти традиционно ограничат продажу алкоголя

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Керчь
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25 декабря 2019
Как сообщили в администрации города, запрет начинается за два часа до начала проведения массовых мероприятий и в течение часа после окончания.
Празднования Нового года в Керчи пройдут на площади им. Ленина с 23:00 до 3:00.
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Администрация Керчи уже не впервые ограничивает продажу алкоголя во время проведения массовых мероприятий. Так, запрет был введен 4 ноября, в российский День народного единства.
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Понедельник, 23 декабря 2019: Названа средняя стоимость туров в Крым на новогодние праздники. Цена на них в первую очередь формируется из типа питания и проживания, а также численности людей в составе группы.
Понедельник, 23 декабря 2019: Жители Керчи гуляют по игрушечному «Крымскому мосту». К открытию железнодорожного сообщения в Крым, которое состоится 23 декабря, в Комсомольском парке Керчи открыли интересный арт-объект - миниатюрную копию Крымского моста.
Воскресенье, 22 декабря 2019: В Крыму и Севастополе коммунисты отметили день рождения Сталина. В Крыму и Севастополе местные члены КПРФ отметили 140 годовщину с дня рождения Иосифа Сталина.
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