В ФСБ заявили, что окончательно запугали ялтинских рыбаков

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Количество случаев незаконной добычи водных биоресурсов существенно сократилось в ялтинском регионе.

Об этом на совещании в администрации города сообщил начальник пограничного отделения ФСБ России по Ялте Антон Зимовец.

«Еще год назад только по Ялте за месяц заводилось порядка 70-80 административных дел за незаконное любительское рыболовство, а в нынешнем году за аналогичный период зарегистрировано всего два случая», - уточнил он и выразил уверенность, что такой результативности удалось достичь благодаря плотному взаимодействию погрануправления и администрации Ялты, а также масштабной информационной кампании.

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Отдельно начальник пограничного отделения поблагодарил сотрудников Единой дежурной диспетчерской службы 112, благодаря помощи которых в марте удалось задержать на набережной Ялты 10 браконьеров.

«Вся территория муниципального образования разделена на четыре участка, за каждым закреплен ответственный сотрудник пограничной службы», - уточнил Зимовец, пояснив, что для оперативности принятия решений по всем вопросам руководители территориальных органов администрации могут обращаться к ним.

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