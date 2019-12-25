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Власть -> Рыбная ловля

В ФСБ заявили, что окончательно запугали ялтинских рыбаков

Среда
25 декабря 2019
20:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


В ФСБ заявили, что окончательно запугали ялтинских рыбаков

© Новости Крыма

Количество случаев незаконной добычи водных биоресурсов существенно сократилось в ялтинском регионе.

Об этом на совещании в администрации города сообщил начальник пограничного отделения ФСБ России по Ялте Антон Зимовец.

«Еще год назад только по Ялте за месяц заводилось порядка 70-80 административных дел за незаконное любительское рыболовство, а в нынешнем году за аналогичный период зарегистрировано всего два случая», - уточнил он и выразил уверенность, что такой результативности удалось достичь благодаря плотному взаимодействию погрануправления и администрации Ялты, а также масштабной информационной кампании.

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Отдельно начальник пограничного отделения поблагодарил сотрудников Единой дежурной диспетчерской службы 112, благодаря помощи которых в марте удалось задержать на набережной Ялты 10 браконьеров.

«Вся территория муниципального образования разделена на четыре участка, за каждым закреплен ответственный сотрудник пограничной службы», - уточнил Зимовец, пояснив, что для оперативности принятия решений по всем вопросам руководители территориальных органов администрации могут обращаться к ним.

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Воскресенье, 10 ноября 2019: В Крыму досрочно выполнили годовой лимит вылова черноморской креветки. Рекомендованный объем вылова черноморской креветки освоен на 100%.

Четверг, 31 октября 2019: Семьи моряков «Норда» просят признать рыбаков жертвами вооруженного конфликта. Родственники моряков сейнера «Норд», задержанного за нарушение границы Украиной год назад, просят официально присвоить рыбакам статус «пострадавших в военном конфликте».

Понедельник, 28 октября 2019: В Крыму на четыре месяца запретили ловить рыбу. Запрет на рыбалку в акватории Черного моря будет действовать с 1 ноября этого года до 28 февраля 2020 года.

 

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