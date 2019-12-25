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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Украинская прокуратура возбудила дело против поезда «Таврия»

Среда
25 декабря 2019
15:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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25 декабря 2019


Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело за «незаконное пересечение госграницы Украины пассажирским поездом Таврия», который проследовал по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

«Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной перевозки лиц через государственную границу Украины компанией «Гранд-Экспресс», которая организовала перевозку пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь (часть 1 статьи 332 УК Украины)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре пообещали, что в ходе следствия будет дана правовая оценка незаконного запуска железнодорожного сообщения между Крымом и РФ. В украинской прокуратуре уверены, что этот факт «грубо нарушает» государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

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Сегодня первый поезд «Таврия», сообщением Санкт-Петербург – Севастополь прибыл на вокзал города-героя, где его встречали маршем «Легендарный Севастополь».

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Сегодня: В Крыму водитель междугороднего автобуса ездил пьяным за рулем. В Саках полицейские задержали пьяного водителя пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба МВД по РК.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/ukrainskaya-prokuratura-vozbudila-delo-protiv-poezda-tavriya-126256/

 
 

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