Украинская прокуратура возбудила дело против поезда «Таврия»

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело за «незаконное пересечение госграницы Украины пассажирским поездом Таврия», который проследовал по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

«Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной перевозки лиц через государственную границу Украины компанией «Гранд-Экспресс», которая организовала перевозку пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь (часть 1 статьи 332 УК Украины)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре пообещали, что в ходе следствия будет дана правовая оценка незаконного запуска железнодорожного сообщения между Крымом и РФ. В украинской прокуратуре уверены, что этот факт «грубо нарушает» государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

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Сегодня первый поезд «Таврия», сообщением Санкт-Петербург – Севастополь прибыл на вокзал города-героя, где его встречали маршем «Легендарный Севастополь».

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