Украинская прокуратура возбудила дело против поезда «Таврия»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019
«Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной перевозки лиц через государственную границу Украины компанией «Гранд-Экспресс», которая организовала перевозку пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь (часть 1 статьи 332 УК Украины)», - говорится в сообщении.
В прокуратуре пообещали, что в ходе следствия будет дана правовая оценка незаконного запуска железнодорожного сообщения между Крымом и РФ. В украинской прокуратуре уверены, что этот факт «грубо нарушает» государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность.
Читайте: В Крыму главный бухгалтер предприятия украла 300 овец
Сегодня первый поезд «Таврия», сообщением Санкт-Петербург – Севастополь прибыл на вокзал города-героя, где его встречали маршем «Легендарный Севастополь».
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму водитель междугороднего автобуса ездил пьяным за рулем. В Саках полицейские задержали пьяного водителя пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Сегодня: Жителю Севастополя назначили обязательные работы за браконьерство. Балаклавский районный суд Севастополя признал местного жителя виновным в незаконном вылове рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.
Сегодня: Крымчане тайком везут на полуостров сало и жареную курицу. Российские власти обнаружили на админгранице Крыма с Украиной «запрещенные к ввозу продукты питания».
Вчера: В Крыму избрали меру пресечения начальнику полиции Армянска. Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения начальнику отделения МВД России по городу Армянску, обвиняемому в производстве и сбыте контрафактного алкоголя.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/ukrainskaya-prokuratura-vozbudila-delo-protiv-poezda-tavriya-126256/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:13 Украинская прокуратура возбудила дело против поезда «Таврия»
14:54 Аксенов решил, что туристы с удовольствием будут ехать в Крым более 40 часов
14:31 В Крыму водитель междугороднего автобуса ездил пьяным за рулем
14:16 ВАЗ протаранил столб на трассе в Крыму
14:12 Жителю Севастополя назначили обязательные работы за браконьерство
13:45 В Крыму сорвана электрификация железной дороги
13:20 Власти Крыма хотят изъять 7,3 га для строительства дороги
12:58 Крымчане тайком везут на полуостров сало и жареную курицу