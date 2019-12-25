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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Трое кавказцев украли из кафе в Крыму сейф с деньгами и разбились в ДТП

Среда
25 декабря 2019
12:13

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым

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Декабрь 2019
25 декабря 2019


Утром 22 декабря в полицию обратилась жительница села Источное Красноперекопского района и рассказала, что кафе, где она работает администратором, ограбили.

Воры смогли отогнуть металлопластиковую дверь, пробраться в помещение и вытащить сейф, в котором было 300 тысяч рублей.

Как удалось выяснить, охранника в заведении не было. Видимо, владелец слишком доверял сигнализации, которая не сработала. Ни видео с камер наблюдения, ни опрос местных жителей не помогли полицейским узнать, кто стоит за кражей.

Но в этот же утро, около 6.00, в районе села Крымская роза Белогорского района вылетел в кювет и перевернулся ВАЗ-1118 с тремя уроженцами Северной Осетии. Водитель погиб на месте, но в машине было еще два человека, а на заднем сидении лежал тот самый сейф, который приятели оторвали от барной стойки в кафе.

Читайте: На объездной в Симферополе автомобиль улетел в кювет и перевернулся

Мужчины просто не смогли открыть железный ящик с деньгами, именно поэтому и решили вывезти его в укромное место, чтобы распилить и достать наличные, — пишет КП-Крым.

Однако и этого им сделать не удалось. Одного из них, 28-летнего жителя Владикавказа, с двумя переломами, ушибами и ссадинами после аварии доставили в больницу. Второго попутчика, который уже имел судимость, задержали примерно в 10 километрах от места ДТП.

Сегодня пострадавшие в аварии воры находятся в руках правоохранителей, которые и решат их дальнейшую судьбу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: ВАЗ протаранил столб на трассе в Крыму. На трассе Симферополь – Керчь автомобиль «ВАЗ» врезался в опору освещения, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сегодня: Мужчина сорвался с высоты в реку в центре Ялты. Крымские спасатели эвакуировали мужчину, который сорвался с четырехметровой высоты в реку Водопадная в Ялте.

Вчера: В центре Севастополя нашли еще одну бомбу. В Севастополе на улице Капитанской вблизи памятника Солдату и Матросу во вторник, 24 декабря найдена авиабомба. Боеприпас не подлежит транспортировке, поэтому будет обезврежен в центре города.

Вчера: Водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре» в Симферополе. Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП на улице 51-й Армии в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

 

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