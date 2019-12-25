Трое кавказцев украли из кафе в Крыму сейф с деньгами и разбились в ДТП

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым
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25 декабря 2019
Воры смогли отогнуть металлопластиковую дверь, пробраться в помещение и вытащить сейф, в котором было 300 тысяч рублей.
Как удалось выяснить, охранника в заведении не было. Видимо, владелец слишком доверял сигнализации, которая не сработала. Ни видео с камер наблюдения, ни опрос местных жителей не помогли полицейским узнать, кто стоит за кражей.
Но в этот же утро, около 6.00, в районе села Крымская роза Белогорского района вылетел в кювет и перевернулся ВАЗ-1118 с тремя уроженцами Северной Осетии. Водитель погиб на месте, но в машине было еще два человека, а на заднем сидении лежал тот самый сейф, который приятели оторвали от барной стойки в кафе.
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Мужчины просто не смогли открыть железный ящик с деньгами, именно поэтому и решили вывезти его в укромное место, чтобы распилить и достать наличные, — пишет КП-Крым.
Однако и этого им сделать не удалось. Одного из них, 28-летнего жителя Владикавказа, с двумя переломами, ушибами и ссадинами после аварии доставили в больницу. Второго попутчика, который уже имел судимость, задержали примерно в 10 километрах от места ДТП.
Сегодня пострадавшие в аварии воры находятся в руках правоохранителей, которые и решат их дальнейшую судьбу.
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Сегодня: ВАЗ протаранил столб на трассе в Крыму. На трассе Симферополь – Керчь автомобиль «ВАЗ» врезался в опору освещения, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Сегодня: Мужчина сорвался с высоты в реку в центре Ялты. Крымские спасатели эвакуировали мужчину, который сорвался с четырехметровой высоты в реку Водопадная в Ялте.
Вчера: В центре Севастополя нашли еще одну бомбу. В Севастополе на улице Капитанской вблизи памятника Солдату и Матросу во вторник, 24 декабря найдена авиабомба. Боеприпас не подлежит транспортировке, поэтому будет обезврежен в центре города.
Вчера: Водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре» в Симферополе. Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП на улице 51-й Армии в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
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