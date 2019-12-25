«Совфрахту» отказали в покупке Керченского металлургического завода

Акционерное общество «Керченский металлургический завод» появилось в продаже 21 ноября.

Реализуется 100% обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 801 065 182 штуки, общей номинальной ценой 2 801 065 182 рубля. Аукцион должен был состояться 20 декабря — желание поучаствовать изъявила всего одна компания. Это ПАО «Совфрахт» — фирма, входящая в одноименную группу компаний.

Как следует из данных, опубликованных на сайте торгов, «Совфрахту» было отказано в участии — компанию не допустили к торгам. По каким именно причинам — не сообщается, так как Минимущество Крыма не опубликовало протокол по результатам аукциона, а вместо документов о заявившихся участниках прикреплено просто извещение о проведении конкурса.

При этом в качестве обоснования отказа указана причина — «аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся». Такой причины отказа участнику аукциона не существует в перечне, установленном законом №178-ФЗ. В детализации торгов также сказано, что «Совфрахту» отказано. Статус аукциона — «несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников».

«Совфрахт» — один из крупнейших транспортно-логистических холдингов в России. Согласно данным ЕГРЮЛ, 51,17% акций ПАО принадлежит Люции Пурим — это мать российских бизнесменов Дмитрия и Константина Пурим. Последний является гендиректором мажоритарного акционера «Совфрахта» — ООО «Транскапитал». Еще 13,4% акций ПАО принадлежат Елене Ивановой — матери (по данным «Коммерсанта») председателя Совета директоров ПАО Александра Иванова. В компании подтвердили, что именно это публичное акционерное общество подавалось на торги по керченскому заводу.

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В Министерстве имущества Крыма пообещали дать разъяснения только в ответ на официальный запрос. В то же время, собеседник в ПАО «Совфрахт» сообщил «Примечаниям», что, по информации компании, ее все же допустили к участию, а продажа не состоялась по причине отсутствия других заявителей. О том, что на сайте торгов компания высвечивается со статусом недопущенной, в «Совфрахте» не знали и сообщили, что уточнят нюанс.

В Крыму продолжается тотальная приватизация и распродажа промышленных активов. Ежедневно на торгах появляются некогда крупные и успешные предприятия, на которых строилась экономика полуострова.

Керченский металлургический комбинат Завод имени Войкова основан в 1900 году. Это одно из старейших крымских металлургических предприятий, системообразующее для Керчи и Крыма предприятие, на котором трудится более 1.5 тысяч человек.

Специализируется на производстве стального и чугунного литья, продукции для верхнего строения пути железных дорог (стрелочных переводов), стальной эмалированной посуды, трафаретной декалькомании, а также пластмассовых и резинотехнических изделий для нужд железнодорожного транспорта.

Мощности завода позволяют производить в год до 4300 комплектов стрелочных переводов, 30 000 тонн чугунного и стального литья, 25 000 тонн посуды и 3,6 миллиона листов декалькомании. В «Совфрахте» нашему изданию сообщили, что наибольший интерес вызывает именно стрелочное производство.

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