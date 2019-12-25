Соглашение по игорной зоне в Крыму должно быть подписано на днях

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом на итоговой годовой пресс-конференции заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Инвестиционное соглашение будет подписано уже на этой неделе. Государственный совет Республики Крым готовит региональный закон, потом он попадет на согласование в Главном правовом управлении Администрации президента России. И как только пройдет согласование, в январе все решения будут приняты», - сообщил Сергей Аксенов.
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Как ранее сообщалось, в октябре текущего года председатель Правительства РК Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег» в Крыму. На данный момент заявились три претендента на создание игорной зоны на полуострове.
Новости Крыма сообщали ранее:
Понедельник, 23 декабря 2019: Электрификация железной дороги в Крыму обойдется в 600 млн долларов. Министерство транспорта России обратится к руководству Правительства РФ с просьбой выделить почти 39 миллиардов рублей на электрификацию железной дороги в Крыму.
Пятница, 20 декабря 2019: В Севастополе не смогли найти подрядчиков для большинства объектов. Врио главы Севастополя Михаил Развожаев признал, что в городе не нашли подрядчиков для «многих важных объектов».
Пятница, 20 декабря 2019: Возле аэропорта под Симферополем хотят высадить более тысячи сосен. Власти Крыма сообщают о планах «масштабной высадки» хвойных деревьев вблизи аэропорта Симферополя.
Пятница, 20 декабря 2019: Знаменитый колокол в Херсонесе готовят к реставрации. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в следующем году начнет проектирование реставрации знаменитого Туманного колокола, который в XVIII веке был отлит из металла турецких пушек и подарен Севастополю в честь основания города и флота.
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