Соглашение по игорной зоне в Крыму должно быть подписано на днях

Инвестиционное соглашение о реализации в Крыму по созданию игорной зоны «Золотой берег» в Ялте будет подписано уже на текущей неделе.

Об этом на итоговой годовой пресс-конференции заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Инвестиционное соглашение будет подписано уже на этой неделе. Государственный совет Республики Крым готовит региональный закон, потом он попадет на согласование в Главном правовом управлении Администрации президента России. И как только пройдет согласование, в январе все решения будут приняты», - сообщил Сергей Аксенов.

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Как ранее сообщалось, в октябре текущего года председатель Правительства РК Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег» в Крыму. На данный момент заявились три претендента на создание игорной зоны на полуострове.

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