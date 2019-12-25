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Власть -> Развитие Крыма

Соглашение по игорной зоне в Крыму должно быть подписано на днях

Среда
25 декабря 2019
07:09

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


Инвестиционное соглашение о реализации в Крыму по созданию игорной зоны «Золотой берег» в Ялте будет подписано уже на текущей неделе.

Об этом на итоговой годовой пресс-конференции заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Инвестиционное соглашение будет подписано уже на этой неделе. Государственный совет Республики Крым готовит региональный закон, потом он попадет на согласование в Главном правовом управлении Администрации президента России. И как только пройдет согласование, в январе все решения будут приняты», - сообщил Сергей Аксенов.

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Как ранее сообщалось, в октябре текущего года председатель Правительства РК Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег» в Крыму. На данный момент заявились три претендента на создание игорной зоны на полуострове.

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Пятница, 20 декабря 2019: Знаменитый колокол в Херсонесе готовят к реставрации. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в следующем году начнет проектирование реставрации знаменитого Туманного колокола, который в XVIII веке был отлит из металла турецких пушек и подарен Севастополю в честь основания города и флота.

 

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