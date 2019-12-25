Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно «стоит» в пробках

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.
«Бордовый» или самый высокий уровень наблюдается на проспекте Победы, а также на отрезке улицы Киевской от Куйбышевского кольца в сторону Автовокзала. «Красным» горит район Старого города: улица Ленина, Воровского, Караимская.
«Стоит» улица Севастопольская, начиная от Центрального рынка. Заторы также в районе Московского кольца – от улицы Троллейбусной до Киевской. Аварии отмечены пользователями на Объездной дороге, на улице Бородина.
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В администрации Симферополя рассказали, что мост на улице Гагарина перекроют до 15 декабря. На этом участке проводится капитальный ремонт дороги. Однако в назначенный срок объект не открыли, аргументируя тем, что мост оказался аварийным. После председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ремонт автомобильного моста на улице Гагарина в Симферополе будет завершен не раньше конца марта следующего года.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В крымскую столицу прибыл поезд из Питера. Первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по железнодорожной ветке Крымского моста, прибыл на железнодорожный вокзал столицы Крыма.
Вчера: Аксенов уже обещает поезда-экспрессы в Ялту. Глава Республики Крым Сергей Аксенов высоко оценил вероятность строительства прямого железнодорожного пути из Керчи в Симферополь.
Вчера: Аксенов не услышал «тыдын-тыдын» во время поездки на поезде. Глава Крыма Сергей Аксенов поделился впечатлениями от поездки на поезде по Крымскому мосту.
Вчера: Жители Орджоникидзе просят вернуть «удобную маршрутку» на Феодосию. Жители поселка Орджоникидзе просят российские власти Крыма возобновить в зимний период движение автобуса №20а, который следует в Феодосию.
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