Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно «стоит» в пробках

С утра многие улицы Симферополя «раскрасились» в красный цвет.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

«Бордовый» или самый высокий уровень наблюдается на проспекте Победы, а также на отрезке улицы Киевской от Куйбышевского кольца в сторону Автовокзала. «Красным» горит район Старого города: улица Ленина, Воровского, Караимская.

«Стоит» улица Севастопольская, начиная от Центрального рынка. Заторы также в районе Московского кольца – от улицы Троллейбусной до Киевской. Аварии отмечены пользователями на Объездной дороге, на улице Бородина.

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В администрации Симферополя рассказали, что мост на улице Гагарина перекроют до 15 декабря. На этом участке проводится капитальный ремонт дороги. Однако в назначенный срок объект не открыли, аргументируя тем, что мост оказался аварийным. После председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ремонт автомобильного моста на улице Гагарина в Симферополе будет завершен не раньше конца марта следующего года.

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