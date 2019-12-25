Российский флот учится уничтожать корабли противника в Черном море

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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25 декабря 2019
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Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.
«По замыслу учения МРК «Орехово-Зуево» обнаружил корабль условного противника, представляющий угрозу нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры Черноморского флота. В ходе учебно-боевой тренировки «вражеский корабль» условно совершил пуски крылатых ракет в направлении побережья», - говорится в сообщении.
Выпущенные по побережью ракеты перехватили расчеты противовоздушной обороны. «Личный состав боевых постов противовоздушной обороны МРК «Орехово-Зуево», применив зенитную артиллерию осуществил перехват ракет, а боевые расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» уничтожили корабль условного противника. Учебный бой был проведен с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия», - добавили в пресс-службе.
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Совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
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