Российский флот учится уничтожать корабли противника в Черном море

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Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» и боевые расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению корабля условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«По замыслу учения МРК «Орехово-Зуево» обнаружил корабль условного противника, представляющий угрозу нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры Черноморского флота. В ходе учебно-боевой тренировки «вражеский корабль» условно совершил пуски крылатых ракет в направлении побережья», - говорится в сообщении.

Выпущенные по побережью ракеты перехватили расчеты противовоздушной обороны. «Личный состав боевых постов противовоздушной обороны МРК «Орехово-Зуево», применив зенитную артиллерию осуществил перехват ракет, а боевые расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» уничтожили корабль условного противника. Учебный бой был проведен с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия», - добавили в пресс-службе.

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Совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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