Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Армия и флот

Российский флот учится уничтожать корабли противника в Черном море

Среда
25 декабря 2019
07:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


Российский флот учится уничтожать корабли противника в Черном море

© МО России

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» и боевые расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению корабля условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«По замыслу учения МРК «Орехово-Зуево» обнаружил корабль условного противника, представляющий угрозу нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры Черноморского флота. В ходе учебно-боевой тренировки «вражеский корабль» условно совершил пуски крылатых ракет в направлении побережья», - говорится в сообщении.

Выпущенные по побережью ракеты перехватили расчеты противовоздушной обороны. «Личный состав боевых постов противовоздушной обороны МРК «Орехово-Зуево», применив зенитную артиллерию осуществил перехват ракет, а боевые расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» уничтожили корабль условного противника. Учебный бой был проведен с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия», - добавили в пресс-службе.

Читайте: Над Крымом вновь кружит американский самолет-разведчик

Совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Корабль Черноморского флота России останется на Новый год в Средиземном море. Экипаж фрегата Черноморского флота России «Адмирал Эссен» отправили в Средиземное море на учения, там российские моряки встретят Новый год.

Понедельник, 23 декабря 2019: Крымчанина будут судить за уклонение от службы в российской армии. В Первомайском районе Крыма будут судить мужчину за уклонение от службы в российской армии.

Пятница, 20 декабря 2019: Российские летчики провели «воздушные дуэли» над Крымом. Российские летчики на истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М провели «воздушные дуэли» в небе над Крымом.

Четверг, 19 декабря 2019: В Севастополе обследуют затонувшую подлодку. Утонувшую в Севастополе лодку Б-380 «Святой князь Георгий» вместе с плавучим доком ПД-16 оттолкали буксирами к причальной стенке.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/rossiiskii-flot-uchitsya-unichtozhat-korabli-protivnika-v-chernom-more-126203/

 
 

Армия и флот

Российский флот учится уничтожать корабли противника в Черном море

Российский флот учится уничтожать корабли противника в Черном море

Российские летчики провели «воздушные дуэли» над Крымом

Российские летчики провели «воздушные дуэли» над Крымом

Украина хочет сделать пояс безопасности вокруг Крыма

Украина хочет сделать пояс безопасности вокруг Крыма

Эсминец США зашел в Черное море

Эсминец США зашел в Черное море

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.