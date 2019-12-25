Российские пограничники изъяли у моряка в Керчи 25 тысяч долларов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Керчь
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25 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
«В ходе осмотра гражданского судна, следующего за пределы территориального моря Российской Федерации, сотрудниками пограничного управления выявлена незадекларированная крупная сумма денежных средств в иностранной валюте. Упакованные и скрытые под судовой документацией 25 тысяч долларов США один из членов экипажа хранил в ящике письменного стола», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в соответствии с действующим законодательством через госграницу без соответствующего таможенного оформления разрешено перемещать денежную сумму, не превышающую 10 тысяч долларов США. В действиях моряка усматриваются признаки преступления по статье 200.1 УК РФ – контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
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Согласно санкции статьи, моряку грозит наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы незаконно перемещаемых денежных средств. Все материалы дела переданы по подследственности в Крымскую таможню Южного таможенного управления ФТС России для принятия соответствующего процессуального решения.
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