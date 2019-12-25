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Власть -> Детские сады, школы, ВУЗы

Ректор КФУ опроверг информацию о закрытии военной кафедры

Среда
25 декабря 2019
15:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


Речи о закрытии военной кафедры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского быть не может.

Напротив, университет расширяет перечень военных специальностей, сообщил сегодня руководитель вуза Андрей Фалалеев, комментируя информацию о якобы закрытии военной кафедры, озвученную журналистом накануне в ходе итоговой пресс-конференции главы Крыма Сергея Аксенова.

«Не то что о закрытии (речи не идет), мы растем. Открываются новые военно-учетные специальности. Я порой даже с генералом спорю и говорю, что так мы скоро в военный университет превратимся, – сказал Фалалеев. – Ту информацию, которую выдал журналист, совершенно не проверена. В военную кафедру или как сейчас она называется – военный учебный центр – мы вкладываем достаточно много. И мы им гордимся, потому что он считается лучшим на территории Южного военного округа по оснащению вооружением».

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/rektor-kfu-oproverg-informatsiju-o-zakrytii-voennoi-kafedry-126258/

 
 

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