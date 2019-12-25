Ректор КФУ опроверг информацию о закрытии военной кафедры

Речи о закрытии военной кафедры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского быть не может.

Напротив, университет расширяет перечень военных специальностей, сообщил сегодня руководитель вуза Андрей Фалалеев, комментируя информацию о якобы закрытии военной кафедры, озвученную журналистом накануне в ходе итоговой пресс-конференции главы Крыма Сергея Аксенова.

«Не то что о закрытии (речи не идет), мы растем. Открываются новые военно-учетные специальности. Я порой даже с генералом спорю и говорю, что так мы скоро в военный университет превратимся, – сказал Фалалеев. – Ту информацию, которую выдал журналист, совершенно не проверена. В военную кафедру или как сейчас она называется – военный учебный центр – мы вкладываем достаточно много. И мы им гордимся, потому что он считается лучшим на территории Южного военного округа по оснащению вооружением».

Читайте: Военные в Севастополе провели для детей игру «Щит и меч»

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Крымском федеральном университете закрывают военную кафедру. В Крымском федеральном университете имени Вернадского закрывают военную кафедру

Вчера : Главгосэкспертиза одобрила проект новой охранной системы «Артека». Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на устройство комплексной системы безопасности в международном детском центре «Артек».

Понедельник, 23 декабря 2019 : Авербух рассказал, когда начнется набор детей в ледовую школу в Крыму. С января 2020 года начнется формирование списков учеников школы зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе, где дети смогут бесплатно обучаться фигурному катанию и хоккею.

Понедельник, 23 декабря 2019 : В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе. В социальных сетях распространили информацию о том, что в школе N 1 им. В. Дубинина в Керчи, якобы, зафиксированы массовые случаи заболеваемости открытой формой туберкулеза от одного из учителей.