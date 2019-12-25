Ректор КФУ опроверг информацию о закрытии военной кафедры

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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Напротив, университет расширяет перечень военных специальностей, сообщил сегодня руководитель вуза Андрей Фалалеев, комментируя информацию о якобы закрытии военной кафедры, озвученную журналистом накануне в ходе итоговой пресс-конференции главы Крыма Сергея Аксенова.
«Не то что о закрытии (речи не идет), мы растем. Открываются новые военно-учетные специальности. Я порой даже с генералом спорю и говорю, что так мы скоро в военный университет превратимся, – сказал Фалалеев. – Ту информацию, которую выдал журналист, совершенно не проверена. В военную кафедру или как сейчас она называется – военный учебный центр – мы вкладываем достаточно много. И мы им гордимся, потому что он считается лучшим на территории Южного военного округа по оснащению вооружением».
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Вчера: В Крымском федеральном университете закрывают военную кафедру. В Крымском федеральном университете имени Вернадского закрывают военную кафедру
Вчера: Главгосэкспертиза одобрила проект новой охранной системы «Артека». Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на устройство комплексной системы безопасности в международном детском центре «Артек».
Понедельник, 23 декабря 2019: Авербух рассказал, когда начнется набор детей в ледовую школу в Крыму. С января 2020 года начнется формирование списков учеников школы зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе, где дети смогут бесплатно обучаться фигурному катанию и хоккею.
Понедельник, 23 декабря 2019: В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе. В социальных сетях распространили информацию о том, что в школе N 1 им. В. Дубинина в Керчи, якобы, зафиксированы массовые случаи заболеваемости открытой формой туберкулеза от одного из учителей.
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