Прогноз погоды в Крыму на среду 25 декабря

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25 декабря 2019
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 25 декабря.
В Симферополе утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 94 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.
В Ялте в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 95 процентов. Ветер северный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 8, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.
В Севастополе утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 94 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.
В Феодосии утром и днем - небольшой дождь, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 94 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.
В Керчи утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 95 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.
В Евпатории утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 94 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.
В Джанкое утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 94 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.
В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 94 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 8, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в Гаспре - 10, в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Мысовом - 8, в Севастополе - 11, в Судаке - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 8, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 15 декабря
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Вчера: Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 15, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.
Понедельник, 23 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 8 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.
Воскресенье, 22 декабря 2019: Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие двое суток в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС РК.
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