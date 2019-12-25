Патрули будут пресекать незаконную торговлю пиротехникой в Ялте

Ялтинские власти рассчитывают пресечь незаконную продажу пиротехники в период новогодних праздников с помощью патрулей при участии полицейских.

Об этом в ходе рабочего совещания под руководством главы администрации Ялты Ивана Имгрунта сообщил его заместитель, курирующий сферу торговли, Дмитрий Карнаух.

«Вся пиротехническая продукция должна продаваться только в закрытых помещениях, и на нее должны быть соответствующие сертификаты», - подчеркнул он и уточнил, что абсолютно все уличные точки, где реализуется эта продукция, незаконны.

Заместитель главы администрации также заверил, что муниципальные власти создадут совместные с МВД рабочие группы, которые ежедневно будут патрулировать территорию и пресекать незаконную продажу пиротехники.

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Со своей стороны глава администрации Иван Имгрунт добавил, что такие рабочие группы должны быть сформированы и функционировать не только в Ялте, но и на всей территории муниципального образования. «И пресекать нужно не только продажу пиротехники, но и несанкционированную торговлю в целом», - обратил внимание он.

Глава администрации напомнил, что в период зимних праздников в центре города будет находиться большое количество людей. «Мы все несем ответственность за безопасность в городе и должны минимизировать саму возможность каких-либо происшествий, в том числе от использования пиротехники», - заявил Имгрунт.

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