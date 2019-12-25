Одобрен проект строительства игорной зоны в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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25 декабря 2019
© Пресс-служба ООО УКИП
Реализовывать проект будет «Управляющая компания инфраструктурных проектов».
Проект строительства казино с гостиничным комплексом на Южном берегу Крыма был представлен директором «Управляющей компании инфраструктурных проектов» Денисом Козорезом 24 декабря на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством вице-премьера – министра финансов Республики Крым Ирины Кивико и поддержан единогласно.
По словам Дениса Козореза, инвестпроект несет серьезную социальную составляющую.
«Это один из самых масштабных инвестиционных проектов Южного берега, да и всего полуострова в целом. Его реализация будет способствовать развитию Крыма как курорта мирового уровня, создаст более 250 дополнительных рабочих мест с планируемыми налоговыми отчислениями свыше 1 млрд в бюджеты разных уровней в течение ближайших 10 лет», – отметил он.
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По данным пресс-службы ООО «УКИП», при реализации проекта планируется демонтаж устаревших аварийных объектов капитального строительства на отведенном участке и строительство нового комплекса. «На территории игорной зоны «Золотой берег» предполагается строительство единого комплекса, который будет включать казино, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал, открытые площадки, сеть внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны, зона парковки и обслуживания транспорта», – говорится в пояснительной записке с рассмотренному проекту.
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