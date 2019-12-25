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Власть -> Развитие Крыма

Одобрен проект строительства игорной зоны в Крыму

Среда
25 декабря 2019
16:09

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


Одобрен проект строительства игорной зоны в Крыму

© Пресс-служба ООО УКИП

Инвестиционный совет Республики Крым поддержал проект строительства в Кацивели игорной зоны, включающий казино и гостиничный комплекс, с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

Реализовывать проект будет «Управляющая компания инфраструктурных проектов».

Проект строительства казино с гостиничным комплексом на Южном берегу Крыма был представлен директором «Управляющей компании инфраструктурных проектов» Денисом Козорезом 24 декабря на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством вице-премьера – министра финансов Республики Крым Ирины Кивико и поддержан единогласно.

По словам Дениса Козореза, инвестпроект несет серьезную социальную составляющую.

«Это один из самых масштабных инвестиционных проектов Южного берега, да и всего полуострова в целом. Его реализация будет способствовать развитию Крыма как курорта мирового уровня, создаст более 250 дополнительных рабочих мест с планируемыми налоговыми отчислениями свыше 1 млрд в бюджеты разных уровней в течение ближайших 10 лет», – отметил он.

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По данным пресс-службы ООО «УКИП», при реализации проекта планируется демонтаж устаревших аварийных объектов капитального строительства на отведенном участке и строительство нового комплекса. «На территории игорной зоны «Золотой берег» предполагается строительство единого комплекса, который будет включать казино, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал, открытые площадки, сеть внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны, зона парковки и обслуживания транспорта», – говорится в пояснительной записке с рассмотренному проекту.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Соглашение по игорной зоне в Крыму должно быть подписано на днях. Инвестиционное соглашение о реализации в Крыму по созданию игорной зоны «Золотой берег» в Ялте будет подписано уже на текущей неделе.

Понедельник, 23 декабря 2019: Электрификация железной дороги в Крыму обойдется в 600 млн долларов. Министерство транспорта России обратится к руководству Правительства РФ с просьбой выделить почти 39 миллиардов рублей на электрификацию железной дороги в Крыму.

Пятница, 20 декабря 2019: В Севастополе не смогли найти подрядчиков для большинства объектов. Врио главы Севастополя Михаил Развожаев признал, что в городе не нашли подрядчиков для «многих важных объектов».

Пятница, 20 декабря 2019: Возле аэропорта под Симферополем хотят высадить более тысячи сосен. Власти Крыма сообщают о планах «масштабной высадки» хвойных деревьев вблизи аэропорта Симферополя.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/odobren-proekt-stroitelstva-igornoi-zony-v-krymu-126257/

 
 

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