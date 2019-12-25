На востоке Крыма произошел крупный пожар

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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25 декабря 2019
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
Горел нежилой двухэтажный деревянный дом площадью около 150 кв.м. На данный момент ведутся работы по разбору и проливке сгоревших конструкций. Всего в ликвидации пожара задействовано 16 человек и 3 единицы техники.
Так, сегодня ночью в 02:56 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Щелкино (Ленинский район).
К месту происшествия оперативно были отправлены сотрудники пожарной части 120 ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», а также специалисты ГУ МЧС России по РК.
— Из-за угрозы дальнейшего распространения огня для усиления группировки сил и средств к ликвидации пожара была привлечена не только дежурная, но и резервная смена пожарной части 120 города Щелкино, — отметили в ведомстве.
По прибытии пожарные обнаружили, что на улице Донецкая горит нежилой двухэтажный деревянный дом площадью около 150 кв.м. Министр также сообщил, что согласно информации, полученной от ЕДДС Ленинского района, данный дом с 2016 года расселен, в нем отсутствуют электроснабжение, отопление и газоснабжение.
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— Из-за того, что дом был выполнен из быстровоспламеняющихся материалов, а также из-за позднего обнаружения пожара и сопутствующих факторов огонь успел охватить всю площадь строения, — сообщили в МЧС. – Благодаря слаженным действиям пожарных огонь был локализован в 04:35. На данный момент наши огнеборцы совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы ведут работы по разбору и проливке сгоревших конструкций. Информации о пострадавших, по предварительным данным, нет.
— Всего в ликвидации данного пожара задействовано 16 человек и 3 единицы техники, — проинформировал Министр. — Работу пожарных осложняло темное время суток и сильный ветер, который способствовал усилению огня и его быстрому распространению.
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