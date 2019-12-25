Мужчина сорвался с высоты в реку в центре Ялты

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.
«Посредством альпинистского снаряжения и специальных носилок, специалисты чрезвычайного ведомства эвакуировали пострадавшего на берег, затем транспортировали его с травмами различной степени тяжести к автомобилю скорой медицинской помощи», - сообщили в МЧС.
Читайте: Спасатели рассказали, сколько человек погибло за неделю в Крыму
Пострадавший, по данным МЧС, упал с высоты около четырех метров с подпорной стены. Сообщение о том, что он сорвался, поступило спасателям вечером 24 декабря.
В начале декабря крымские спасатели эвакуировали тело погибшего туриста, который сорвался со скалы в районе поселка Новый Свет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В центре Севастополя нашли еще одну бомбу. В Севастополе на улице Капитанской вблизи памятника Солдату и Матросу во вторник, 24 декабря найдена авиабомба. Боеприпас не подлежит транспортировке, поэтому будет обезврежен в центре города.
Вчера: Водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре» в Симферополе. Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП на улице 51-й Армии в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Вчера: Пенсионер погиб на пожаре в Симферополе. Один человек погиб на пожаре, произошедшем сегодня утром в Симферополе.
Вчера: В Крыму легковушка протаранила полицейский автозак. В Севастополе на улице Пожарова легковой автомобиль врезался прямо «в лоб» полицейскому автозаку.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/muzhchina-sorvalsya-s-vysoty-v-reku-v-tsentre-yalty-126248/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:12 На востоке Крыма произошел крупный пожар
09:49 Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно «стоит» в пробках
09:33 Мужчина сорвался с высоты в реку в центре Ялты
09:22 Чуть-чуть надо подождать: власти рассказали когда ждать снижения цен на бензин в Крыму
09:01 В центре Симферополя торгуют украинскими елками
08:43 В Севастополе хотят поменять написание «город-герой» в уставе города
08:22 Власти Крыма заявили о недопустимости нецелевого использования сельских клубов
07:52 В крымскую столицу прибыл поезд из Питера