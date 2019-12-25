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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Мужчина сорвался с высоты в реку в центре Ялты

Среда
25 декабря 2019
09:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


Крымские спасатели эвакуировали мужчину, который сорвался с четырехметровой высоты в реку Водопадная в Ялте.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Посредством альпинистского снаряжения и специальных носилок, специалисты чрезвычайного ведомства эвакуировали пострадавшего на берег, затем транспортировали его с травмами различной степени тяжести к автомобилю скорой медицинской помощи», - сообщили в МЧС.

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Пострадавший, по данным МЧС, упал с высоты около четырех метров с подпорной стены. Сообщение о том, что он сорвался, поступило спасателям вечером 24 декабря.

В начале декабря крымские спасатели эвакуировали тело погибшего туриста, который сорвался со скалы в районе поселка Новый Свет. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В центре Севастополя нашли еще одну бомбу. В Севастополе на улице Капитанской вблизи памятника Солдату и Матросу во вторник, 24 декабря найдена авиабомба. Боеприпас не подлежит транспортировке, поэтому будет обезврежен в центре города.

Вчера: Водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре» в Симферополе. Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП на улице 51-й Армии в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Вчера: Пенсионер погиб на пожаре в Симферополе. Один человек погиб на пожаре, произошедшем сегодня утром в Симферополе.

Вчера: В Крыму легковушка протаранила полицейский автозак. В Севастополе на улице Пожарова легковой автомобиль врезался прямо «в лоб» полицейскому автозаку.

 

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