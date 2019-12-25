Мост на улице Гагарина в Симферополе отремонтируют только к марту

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019
Об этом заявил министр транспорта РК Сергей Карпов на заседании Совмина РК.
Уже в феврале, с учетом поручений Президента в определении единственных исполнителей — компании «ВАД» и «Центрдорстрой» по ремонту муниципальных дорог, они начнут выходить на работу (…) мы же понимаем, если еще и мост на Гагарина будет закрыт, это обеспечит полную остановку Симферополя, — сказал глава Республики, уточнив, что до нового года, путем принятия временных мер, движение легкового транспорта по мосту должно быть открыто.
Читайте: Москва выделила 100 млн на газификацию домов в Севастополе
Также глава поручил Минтрансу РК до конца недели утвердить график выполнения ремонтных работ по данному объекту.
В свою очередь Карпов сообщил, что поставка и монтаж временных конструкций, может занять до 3-4 недель.
— Ждем ответов, для того чтобы по оптимальной цене взять в аренду те конструкции, которые нам необходимы, — пояснил Карпов.
После чего начнется капитальный ремонт, который продлится до марта.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Власти Ялты подарили возможность горожанам смотреть видеорекламу прямо на улицах. Пять новых LED-мониторов появились в центральной части Ялты. Как пояснила руководитель аппарата администрации города Ирина Романец, на их экранах будет транслироваться исключительно имиджевая и социальная реклама.
Вчера: Аксенов раскритиковал ремонт улицы Александра Невского в Симферополе. Капитальный ремонт дорожного покрытия на улице Александра Невского в центре Симферополя не будет полностью оплачен, пока подрядчик не устранит допущенные нарушения.
Вчера: В Евпатории украли резиновое покрытие с детской площадки. Прошлой ночью в Евпатории в микрорайоне Исмаил-бей украли резиновое покрытие с детской площадки.
Вчера: В Крыму предупреждают о возможном росте тарифов на электричество для населения. В Крыму с лета 2020 года могут поменяться тарифы на электроэнергию для населения.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/most-na-ulitse-gagarina-v-simferopole-otremontirujut-tolko-k-martu-126219/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:13 Украинская прокуратура возбудила дело против поезда «Таврия»
14:54 Аксенов решил, что туристы с удовольствием будут ехать в Крым более 40 часов
14:31 В Крыму водитель междугороднего автобуса ездил пьяным за рулем
14:16 ВАЗ протаранил столб на трассе в Крыму
14:12 Жителю Севастополя назначили обязательные работы за браконьерство
13:45 В Крыму сорвана электрификация железной дороги
13:20 Власти Крыма хотят изъять 7,3 га для строительства дороги
12:58 Крымчане тайком везут на полуостров сало и жареную курицу