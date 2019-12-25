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Власть -> Коммунальное хозяйство

Мост на улице Гагарина в Симферополе отремонтируют только к марту

Среда
25 декабря 2019
11:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


Мост на улице Гагарина в крымской столице будет полностью отремонтирован к марту 2020 года.

Об этом заявил министр транспорта РК Сергей Карпов на заседании Совмина РК.

Уже в феврале, с учетом поручений Президента в определении единственных исполнителей — компании «ВАД» и «Центрдорстрой» по ремонту муниципальных дорог, они начнут выходить на работу (…) мы же понимаем, если еще и мост на Гагарина будет закрыт, это обеспечит полную остановку Симферополя, — сказал глава Республики, уточнив, что до нового года, путем принятия временных мер, движение легкового транспорта по мосту должно быть открыто.

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Также глава поручил Минтрансу РК до конца недели утвердить график выполнения ремонтных работ по данному объекту.

В свою очередь Карпов сообщил, что поставка и монтаж временных конструкций, может занять до 3-4 недель.

— Ждем ответов, для того чтобы по оптимальной цене взять в аренду те конструкции, которые нам необходимы, — пояснил Карпов.

После чего начнется капитальный ремонт, который продлится до марта.

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