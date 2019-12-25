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Власть -> Развитие Крыма

Моржей из российской «китовой тюрьмы» отправили в Крым

Среда
25 декабря 2019
21:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
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25 декабря 2019


Моржей из российской «китовой тюрьмы» отправили в Крым

© AFP

Шесть моржей из «китовой тюрьмы», которая находилась в Приморье, отправлены заказчику ООО «Акватория» в Ялту.

Об этом ТАСС сообщил глава общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын со ссылкой на полученный им ответ прокуратуры.

«Как сообщает прокуратура, компании «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ» продали моржат ООО «Акватория», и 26 ноября 2019 года они были перевезены авиатранспортом по месту расположения покупателя в город Ялта», – сообщил Лисицын.

Согласно ответу прокуратуры, на который он ссылается, добыча моржей осуществлена в нарушение требований закона. Компании – отловщики животных нарушили требования российского федерального закона о рыболовстве, который исключает добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях для дальнейшей продажи.

Читайте: Соглашение по игорной зоне в Крыму должно быть подписано на днях

Тихоокеанские моржи находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, которые оказались под угрозой исчезновения.

На сайте ООО «Акватория» нет информации о покупке моржей.

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Сегодня: Соглашение по игорной зоне в Крыму должно быть подписано на днях. Инвестиционное соглашение о реализации в Крыму по созданию игорной зоны «Золотой берег» в Ялте будет подписано уже на текущей неделе.

Понедельник, 23 декабря 2019: Электрификация железной дороги в Крыму обойдется в 600 млн долларов. Министерство транспорта России обратится к руководству Правительства РФ с просьбой выделить почти 39 миллиардов рублей на электрификацию железной дороги в Крыму.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/morzhei-iz-rossiiskoi-kitovoi-tjurmy-otpravili-v-krym-126276/

 
 

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