Моржей из российской «китовой тюрьмы» отправили в Крым

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом ТАСС сообщил глава общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын со ссылкой на полученный им ответ прокуратуры.
«Как сообщает прокуратура, компании «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ» продали моржат ООО «Акватория», и 26 ноября 2019 года они были перевезены авиатранспортом по месту расположения покупателя в город Ялта», – сообщил Лисицын.
Согласно ответу прокуратуры, на который он ссылается, добыча моржей осуществлена в нарушение требований закона. Компании – отловщики животных нарушили требования российского федерального закона о рыболовстве, который исключает добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях для дальнейшей продажи.
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Тихоокеанские моржи находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, которые оказались под угрозой исчезновения.
На сайте ООО «Акватория» нет информации о покупке моржей.
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