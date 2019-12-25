Крымчане тайком везут на полуостров сало и жареную курицу

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
За период с 9 по 16 декабря государственные инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз в Крым из Украины 155,701 кг продукции животного происхождения. Запрещенные товары были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта.
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Среди них – сало, закатанное в банки, курица сырая, курица в виде готового блюда и другие.
По информации ведомства, «небезопасная продукция возвращена на территорию сопредельного государства».
В то же время, за прошедшую неделю были допущены к ввозу в Крым животные в количестве 36 голов.
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