Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Здоровье -> Медицинские советы

Долгий рабочий день в офисе увеличивает риск гипертонии

Среда
25 декабря 2019
20:40

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал

Новости за:
2019
Декабрь 2019
25 декабря 2019


Долгий рабочий день в офисе увеличивает риск гипертонии

© pixabay.com

Артериальное давление чаще повышается при работе более 40 часов в неделю

Офисные работники, у которых слишком долгий рабочий день, чаще страдают от высокого артериального давления, в том числе и замаскированного, согласно новому исследованию, которое опубликовано в журнале Hypertension.

Канадские исследователи из университета Лаваля изучили режим работы и состояние здоровья более 3500 служащих трех государственных учреждений Квебека. Они сравнили артериальное давление офисных сотрудников, которые работают более 40 часов в неделю с давлением тех, кто работает 35 часов.

Ученые обнаружили, что при работе 49 или более часов в неделю вероятность замаскированной гипертонии увеличивалась на 70%. В таких случаях болезнь не фиксируется во время визитов к врачу, но определяется при постоянном мониторинге. Риск клинического диагноза гипертонии при таком режиме работы увеличивался на 66%, а при работе 41 и 48 часов в неделю – на 54% и 42% соответственно.

Были учтены такие переменные, как нагрузка на работе, возраст, пол, уровень образования, род занятий, курение, индекс массы тела и другие факторы здоровья.

Пятилетнее исследование состояло из трех этапов тестирования, проводившихся в первый, третий и пятый годы. Чтобы смоделировать показания артериального давления в клинике, участникам выдали носимый монитор для проверки давления в состоянии покоя трижды за одно утро. В течение остальной части рабочего дня участник носил устройство, измерявшее давление каждые 15 минут.

Читайте: Диабет во время беременности связали с ранним развитием болезней сердца у детей

В целом, почти 19% работников страдали от гипертонии, включая тех, кто принимал лекарства от высокого давления. Более 13% имели замаскированную гипертонию и соответствующего лечения не получали. Связь между долгим рабочим днем и высоким артериальным давлением была примерно одинаковой и для мужчин, и для женщин.

«Люди должны знать, что слишком долгое рабочее время может повлиять на здоровье их сердца. Замаскированная артериальная гипертензия может поражать кого-либо в течение длительного периода времени и в долгосрочной перспективе связана с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В течение пяти лет примерно у 1 из 5 человек с замаскированной гипертензией никогда не проявлялось высокое артериальное давление в клинических условиях, приводя к задержке диагностики и лечения», – рассказал Ксавье Трюдел (Xavier Trudel), ведущий автор исследования.

Автор статьи Валерия Сема

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Ученые нашли связь между перцем чили болезнями сердца и сосудов. Рассказываем подробности. Длительное наблюдение показало снижение смертности от инфаркта и инсульта среди любителей перца

Понедельник, 23 декабря 2019: Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых. Ученые наблюдали за женщинами 19 лет

Воскресенье, 22 декабря 2019: Обострение астмы связали с микробиомом дыхательных путей. Присутствие стрептококков и моракселл часто сопровождало ухудшение состояния пациентов

Суббота, 21 декабря 2019: Вейпинг на треть увеличивает риск хронических болезней легких. Параллельное использование обычных и электронных сигарет почти утраивает этот риск

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/dolgii-rabochii-den-v-ofise-uvelichivaet-risk-gipertonii-126243/

 
 

Медицинские советы

Долгий рабочий день в офисе увеличивает риск гипертонии

Долгий рабочий день в офисе увеличивает риск гипертонии

Ученые нашли связь между перцем чили болезнями сердца и сосудов. Рассказываем подробности

Ученые нашли связь между перцем чили болезнями сердца и сосудов. Рассказываем подробности

Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых

Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых

Обострение астмы связали с микробиомом дыхательных путей

Обострение астмы связали с микробиомом дыхательных путей

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.