Чуть-чуть надо подождать: власти рассказали когда ждать снижения цен на бензин в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил врио замруководителя Крымского УФАС России Вугар Мехтиев.
«Цены на топливо в Крыму обусловлены затратами на доставку. Разумеется, с открытием железнодорожной ветки моста мы прогнозируем небольшое снижение стоимости доставки топлива. Однако, затраты на доставку топлива и далее будут отличать цены от материковой части России», - отмечает Мехтиев.
Также специалист пояснил завышение стоимости бензина в республике отсутствием вертикально интегрированных компаний, которые бы одновременно занимались добычей, переработкой и реализацией горючего.
«С 2014 года разница в цене на топливо в Крыму и Краснодарском крае всегда была более трех рублей, а теперь разница составляет менее полутора рублей. Например, в начале года стоимость АИ-92 составляла более 47 рублей за литр, сейчас средняя цена на тот же вид топлива – в районе 44 рублей», - говорит заместитель руководителя.
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Кроме того, продажа «Морского нефтяного терминала» в Феодосии московской компанией благоприятно повлияет на стоимость топлива, считает эксперт. «В результате конкурентной борьбы предполагаем понижение цен на услуги хранения нефтепродуктов, что в дальнейшем возможно отразится на цене топлива на полуострове», - добавил он.
Ранее Росстат сообщал, что Симферополь и Севастополь замыкают пятерку регионов с самым дорогим топливом в России.
Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника – античной усадьбы. Ее обнаружили на участке керченского подхода на этапе подготовки территории к строительству. По прогнозам, движение стартует в июне 2020 года.
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Понедельник, 23 декабря 2019: В январе Крымстат проведет выборочное наблюдение доходов населения. Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю (далее — Крымстат) проводит Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.
Воскресенье, 22 декабря 2019: Совместный проект «Ростеха» и Правительства Севастополя выгнали из СЭЗ. ООО «Севастопольский специализированный морской порт» лишилось статуса резидента Свободной экономической зоны после арбитражного иска департамента экономики.
Пятница, 20 декабря 2019: Украинские хозяева имущества в Крыму уплатили в бюджет 40 млн рублей. В текущем году налоговики Крыма взыскали с украинских организаций и физических лиц, владеющих объектами недвижимости на территории республики, порядка 40 миллионов рублей.
Четверг, 19 декабря 2019: Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги. Задолженность крымчан по налогам в текущем году выросла на 30% – с 3,2 млрд рублей до 4,5 млрд рублей.
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