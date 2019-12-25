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Власть -> Финансы и бизнес

Чуть-чуть надо подождать: власти рассказали когда ждать снижения цен на бензин в Крыму

Среда
25 декабря 2019
09:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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25 декабря 2019


Чуть-чуть надо подождать: власти рассказали когда ждать снижения цен на бензин в Крыму

© Новости Крыма

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту должен привести к снижению стоимости доставки топлива на полуостров, однако, цена на бензин все же будет выше, чем в других регионах РФ.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил врио замруководителя Крымского УФАС России Вугар Мехтиев.

«Цены на топливо в Крыму обусловлены затратами на доставку. Разумеется, с открытием железнодорожной ветки моста мы прогнозируем небольшое снижение стоимости доставки топлива. Однако, затраты на доставку топлива и далее будут отличать цены от материковой части России», - отмечает Мехтиев.

Также специалист пояснил завышение стоимости бензина в республике отсутствием вертикально интегрированных компаний, которые бы одновременно занимались добычей, переработкой и реализацией горючего.

«С 2014 года разница в цене на топливо в Крыму и Краснодарском крае всегда была более трех рублей, а теперь разница составляет менее полутора рублей. Например, в начале года стоимость АИ-92 составляла более 47 рублей за литр, сейчас средняя цена на тот же вид топлива – в районе 44 рублей», - говорит заместитель руководителя.

Читайте: В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Кроме того, продажа «Морского нефтяного терминала» в Феодосии московской компанией благоприятно повлияет на стоимость топлива, считает эксперт. «В результате конкурентной борьбы предполагаем понижение цен на услуги хранения нефтепродуктов, что в дальнейшем возможно отразится на цене топлива на полуострове», - добавил он.

Ранее Росстат сообщал, что Симферополь и Севастополь замыкают пятерку регионов с самым дорогим топливом в России.

Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника – античной усадьбы. Ее обнаружили на участке керченского подхода на этапе подготовки территории к строительству. По прогнозам, движение стартует в июне 2020 года.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 23 декабря 2019: В январе Крымстат проведет выборочное наблюдение доходов населения. Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю (далее — Крымстат) проводит Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

Воскресенье, 22 декабря 2019: Совместный проект «Ростеха» и Правительства Севастополя выгнали из СЭЗ. ООО «Севастопольский специализированный морской порт» лишилось статуса резидента Свободной экономической зоны после арбитражного иска департамента экономики.

Пятница, 20 декабря 2019: Украинские хозяева имущества в Крыму уплатили в бюджет 40 млн рублей. В текущем году налоговики Крыма взыскали с украинских организаций и физических лиц, владеющих объектами недвижимости на территории республики, порядка 40 миллионов рублей.

Четверг, 19 декабря 2019: Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги. Задолженность крымчан по налогам в текущем году выросла на 30% – с 3,2 млрд рублей до 4,5 млрд рублей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/chutchut-nado-podozhdat-vlasti-rasskazali-kogda-zhdat-snizheniya-tsen-na-benzin-v-krymu-126213/

 
 

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