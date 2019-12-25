Чуть-чуть надо подождать: власти рассказали когда ждать снижения цен на бензин в Крыму

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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту должен привести к снижению стоимости доставки топлива на полуостров, однако, цена на бензин все же будет выше, чем в других регионах РФ.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил врио замруководителя Крымского УФАС России Вугар Мехтиев.

«Цены на топливо в Крыму обусловлены затратами на доставку. Разумеется, с открытием железнодорожной ветки моста мы прогнозируем небольшое снижение стоимости доставки топлива. Однако, затраты на доставку топлива и далее будут отличать цены от материковой части России», - отмечает Мехтиев.

Также специалист пояснил завышение стоимости бензина в республике отсутствием вертикально интегрированных компаний, которые бы одновременно занимались добычей, переработкой и реализацией горючего.

«С 2014 года разница в цене на топливо в Крыму и Краснодарском крае всегда была более трех рублей, а теперь разница составляет менее полутора рублей. Например, в начале года стоимость АИ-92 составляла более 47 рублей за литр, сейчас средняя цена на тот же вид топлива – в районе 44 рублей», - говорит заместитель руководителя.

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Кроме того, продажа «Морского нефтяного терминала» в Феодосии московской компанией благоприятно повлияет на стоимость топлива, считает эксперт. «В результате конкурентной борьбы предполагаем понижение цен на услуги хранения нефтепродуктов, что в дальнейшем возможно отразится на цене топлива на полуострове», - добавил он.

Ранее Росстат сообщал, что Симферополь и Севастополь замыкают пятерку регионов с самым дорогим топливом в России.

Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника – античной усадьбы. Ее обнаружили на участке керченского подхода на этапе подготовки территории к строительству. По прогнозам, движение стартует в июне 2020 года.

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