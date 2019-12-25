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Общество -> Погода в Крыму

Будет ли в Крыму снег на Новый год

Среда
25 декабря 2019
21:38

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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25 декабря 2019


Будет ли в Крыму снег на Новый год

© Новости Крыма

В предновогоднюю неделю крымчанам все же удастся увидеть снег. Правда, мокрый.

Об этом рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Сейчас над нашей территорией находится фронтальный раздел, который окончательно пройдет завтра. Но мокрый снег мы ожидаем уже в пятницу и субботу. Ночные температуры понизятся до трех градусов тепла, а дневные до пяти градусов тепла», - рассказала Татьяна Любецкая.

Она отметила, что снег может принести первый день нового года. По ее данным, 30 декабря в Симферополе максимальная температура воздуха будет достигать 2-3 градусов тепла, минимальная ночью – 2-3 градуса мороза. 31 декабря днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла, ночью ожидается 1-2 градуса мороза, днем около 0.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на вторник 17 декабря

«Точно пока сказать невозможно, но мы надеемся, что в новогоднюю ночь и в первый день нового года в связи с прохождением холодного фронта впадет на полуострове снег», - сказала Татьяна Любецкая.

Однако специалист уточнила, что сугробов и сильного снегопада ждать не стоит.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на среду 25 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 12, ближайшей ночью от 6 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 71 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Вчера: Штормовое предупреждение: в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер. Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 15, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Понедельник, 23 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 8 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

 

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