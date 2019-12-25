Будет ли в Крыму снег на Новый год

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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25 декабря 2019
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Об этом рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Сейчас над нашей территорией находится фронтальный раздел, который окончательно пройдет завтра. Но мокрый снег мы ожидаем уже в пятницу и субботу. Ночные температуры понизятся до трех градусов тепла, а дневные до пяти градусов тепла», - рассказала Татьяна Любецкая.
Она отметила, что снег может принести первый день нового года. По ее данным, 30 декабря в Симферополе максимальная температура воздуха будет достигать 2-3 градусов тепла, минимальная ночью – 2-3 градуса мороза. 31 декабря днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла, ночью ожидается 1-2 градуса мороза, днем около 0.
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«Точно пока сказать невозможно, но мы надеемся, что в новогоднюю ночь и в первый день нового года в связи с прохождением холодного фронта впадет на полуострове снег», - сказала Татьяна Любецкая.
Однако специалист уточнила, что сугробов и сильного снегопада ждать не стоит.
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Вчера: Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 15, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.
Понедельник, 23 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 8 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.
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