Будет ли в Крыму снег на Новый год

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В предновогоднюю неделю крымчанам все же удастся увидеть снег. Правда, мокрый.

Об этом рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Сейчас над нашей территорией находится фронтальный раздел, который окончательно пройдет завтра. Но мокрый снег мы ожидаем уже в пятницу и субботу. Ночные температуры понизятся до трех градусов тепла, а дневные до пяти градусов тепла», - рассказала Татьяна Любецкая.

Она отметила, что снег может принести первый день нового года. По ее данным, 30 декабря в Симферополе максимальная температура воздуха будет достигать 2-3 градусов тепла, минимальная ночью – 2-3 градуса мороза. 31 декабря днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла, ночью ожидается 1-2 градуса мороза, днем около 0.

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«Точно пока сказать невозможно, но мы надеемся, что в новогоднюю ночь и в первый день нового года в связи с прохождением холодного фронта впадет на полуострове снег», - сказала Татьяна Любецкая.

Однако специалист уточнила, что сугробов и сильного снегопада ждать не стоит.

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