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Власть -> Транспорт Крыма

Аксенов решил, что туристы с удовольствием будут ехать в Крым более 40 часов

Среда
25 декабря 2019
14:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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25 декабря 2019


Глава Республик Крым Сергей Аксенов по итогам поездки на поезде Санкт-Петербург – Севастополь выразил уверенность в том, что железная дорого займет лидирующую позицию по пассажиропотоку в Крым, опередив авиасообщение.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Пожалуй, открытие железнодорожного моста – главное событие уходящего года для всех крымчан. Железнодорожный вокзал Симферополя, который практически простаивал пять лет, вновь активно начал свою работу. Для Крыма железнодорожное сообщение является одним из основных инструментов, формирующих туристический поток. Уверен, даже несмотря на 5 миллионов человек, составляющих пассажиропоток международного аэропорта Симферополь, лидирующие позиции вновь будут у железной дороги», – написал Аксенов.

Читайте: В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей

Глава Крыма отметил, что с возобновлением грузового железнодорожного сообщения целый ряд вопросов, касающихся поставок строительных материалов, продовольствия и других предметов, необходимых для Крыма, упростит жизнь крымчанам, а динамика социально-экономического развития по сравнению с предыдущим периодом изменится в лучшую сторону.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму сорвана электрификация железной дороги. Отмена аукциона на проведение электрификации участка железной дороги от Крымского моста негативно скажется на стоимости грузовых перевозок в Крым и, как следствие, на розничные цены на полуострове.

Сегодня: Власти Севастополя пообещали горожанам еще больше пробок в следующем году. И.о. губернатора Севастополя предложил водителям пересесть на общественный транспорт.

Сегодня: Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно «стоит» в пробках. С утра многие улицы Симферополя «раскрасились» в красный цвет.

Сегодня: В крымскую столицу прибыл поезд из Питера. Первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по железнодорожной ветке Крымского моста, прибыл на железнодорожный вокзал столицы Крыма.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/aksenov-reshil-chto-turisty-s-udovolstviem-budut-ehat-v-krym-bolee-40-chasov-126255/

 
 

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