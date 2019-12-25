Аксенов решил, что туристы с удовольствием будут ехать в Крым более 40 часов

Глава Республик Крым Сергей Аксенов по итогам поездки на поезде Санкт-Петербург – Севастополь выразил уверенность в том, что железная дорого займет лидирующую позицию по пассажиропотоку в Крым, опередив авиасообщение.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Пожалуй, открытие железнодорожного моста – главное событие уходящего года для всех крымчан. Железнодорожный вокзал Симферополя, который практически простаивал пять лет, вновь активно начал свою работу. Для Крыма железнодорожное сообщение является одним из основных инструментов, формирующих туристический поток. Уверен, даже несмотря на 5 миллионов человек, составляющих пассажиропоток международного аэропорта Симферополь, лидирующие позиции вновь будут у железной дороги», – написал Аксенов.

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Глава Крыма отметил, что с возобновлением грузового железнодорожного сообщения целый ряд вопросов, касающихся поставок строительных материалов, продовольствия и других предметов, необходимых для Крыма, упростит жизнь крымчанам, а динамика социально-экономического развития по сравнению с предыдущим периодом изменится в лучшую сторону.

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Сегодня : В крымскую столицу прибыл поезд из Питера. Первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по железнодорожной ветке Крымского моста, прибыл на железнодорожный вокзал столицы Крыма.