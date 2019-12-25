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Власть -> Власть по-крымски

Аксенов пообещал завешать Крыма видеокамерами

Среда
25 декабря 2019
12:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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25 декабря 2019


О новом транспорте, видеокамерах на остановках и расписании движения рассказал глава республики Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Аксенов описал ситуацию с общественным транспортом в главных городах Крыма так:

— Ко всем будет предъявляться претензии. Отъезд в вечернее время — это самая проблемная ситуация. Это касается Симферополя, Ялты, Феодосии, Керчи <…> К сожалению, сегодня работы перевозчиков вызывают жесткие нарекания.

Уже подготовлен ряд проектов по нормализации ситуации, на реализацию которых объявлен конкурс. Помимо этого, будет введена система валидации.

Сергей Аксенов поделился следующими планами:

— 1000 единиц по Республике Крым будут работать в «Крымтроллейбусе» —  будут территориальные подразделения почти во всех муниципальных образованиях <…> Мы дополнительно получили 47 автобусов, до Нового года планируем их поставить <…> 1100 остановок меняем за 2020 год: на каждой остановке будет расписание.

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Также глава республики отметил, что для соблюдения графика движения на основных улицах и конечных остановках Ялты, Симферополя, Феодосии, Керчи, Евпатории установят видеокамеры. Это позволит быстро увидеть нарушения и фиксировать время прибытия транспорта.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/aksenov-poobeshal-zaveshat-kryma-videokamerami-126211/

 
 

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