Аксенов пообещал завешать Крыма видеокамерами

О новом транспорте, видеокамерах на остановках и расписании движения рассказал глава республики Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Аксенов описал ситуацию с общественным транспортом в главных городах Крыма так:

— Ко всем будет предъявляться претензии. Отъезд в вечернее время — это самая проблемная ситуация. Это касается Симферополя, Ялты, Феодосии, Керчи <…> К сожалению, сегодня работы перевозчиков вызывают жесткие нарекания.

Уже подготовлен ряд проектов по нормализации ситуации, на реализацию которых объявлен конкурс. Помимо этого, будет введена система валидации.

Сергей Аксенов поделился следующими планами:

— 1000 единиц по Республике Крым будут работать в «Крымтроллейбусе» — будут территориальные подразделения почти во всех муниципальных образованиях <…> Мы дополнительно получили 47 автобусов, до Нового года планируем их поставить <…> 1100 остановок меняем за 2020 год: на каждой остановке будет расписание.

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Также глава республики отметил, что для соблюдения графика движения на основных улицах и конечных остановках Ялты, Симферополя, Феодосии, Керчи, Евпатории установят видеокамеры. Это позволит быстро увидеть нарушения и фиксировать время прибытия транспорта.

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Вчера : Аксенов назвал три главные проблемы Крыма. Глава Республики Крым Сергей Аксенов на итоговой годовой пресс-конференции, отвечая на вопрос шеф-редактора радио «Спутник в Крыму» Ирины Мульд, назвал три главных проблемы полуострова.