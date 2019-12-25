Аксенов пообещал завешать Крыма видеокамерами

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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25 декабря 2019
Аксенов описал ситуацию с общественным транспортом в главных городах Крыма так:
— Ко всем будет предъявляться претензии. Отъезд в вечернее время — это самая проблемная ситуация. Это касается Симферополя, Ялты, Феодосии, Керчи <…> К сожалению, сегодня работы перевозчиков вызывают жесткие нарекания.
Уже подготовлен ряд проектов по нормализации ситуации, на реализацию которых объявлен конкурс. Помимо этого, будет введена система валидации.
Сергей Аксенов поделился следующими планами:
— 1000 единиц по Республике Крым будут работать в «Крымтроллейбусе» — будут территориальные подразделения почти во всех муниципальных образованиях <…> Мы дополнительно получили 47 автобусов, до Нового года планируем их поставить <…> 1100 остановок меняем за 2020 год: на каждой остановке будет расписание.
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Также глава республики отметил, что для соблюдения графика движения на основных улицах и конечных остановках Ялты, Симферополя, Феодосии, Керчи, Евпатории установят видеокамеры. Это позволит быстро увидеть нарушения и фиксировать время прибытия транспорта.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: На востоке Крыма произошел крупный пожар. Спасатели ликвидировали крупный пожар в в городе Щелкино (Ленинский район).
Сегодня: В Севастополе хотят поменять написание «город-герой» в уставе города. Парламент Севастополя в первом чтении принял законопроект об изменении написания словосочетания «города-героя» при упоминании Севастополя.
Вчера: Кабмин Украины упростил правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью. Кабинет министров Украины упростил порядок въезда в Крым и выезда из него для детей до 16 лет.
Вчера: Аксенов назвал три главные проблемы Крыма. Глава Республики Крым Сергей Аксенов на итоговой годовой пресс-конференции, отвечая на вопрос шеф-редактора радио «Спутник в Крыму» Ирины Мульд, назвал три главных проблемы полуострова.
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