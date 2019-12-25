Аксенов обещает, что Крым получит 20 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году

В следующем году на ремонт дорог в Крыму будет выделено 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции в Симферополе.

«Объем средств выделен. Это кроме того, что у нас в рамках нацпроекта 2,9 млрд рублей, дополнительно будет выделено 17 млрд рублей в 2020 году. Это позволит кардинально изменить ситуацию», - сказал Аксенов.

По словам главы РК, на сегодняшний день подписано поручение президента РФ о назначении до 1 февраля компаний «ВАД» и «ЦентроДорСтрой» единственными исполнителями по ремонту федеральных, региональных и муниципальных дорог в Крыму.

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«Компания «ВАД» будет отвечать за Ленинский район, Керчь, Феодосию и так далее. «ЦентроДорСтрой» будет работать в Симферополе, - сказал Аксенов.

Он уточнил, что в Керчи в 2020 году планируется отремонтировать 32 км дорог, в Симферополе - 68 км.

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