Аксенов обещает, что Крым получит 20 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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«Объем средств выделен. Это кроме того, что у нас в рамках нацпроекта 2,9 млрд рублей, дополнительно будет выделено 17 млрд рублей в 2020 году. Это позволит кардинально изменить ситуацию», - сказал Аксенов.
По словам главы РК, на сегодняшний день подписано поручение президента РФ о назначении до 1 февраля компаний «ВАД» и «ЦентроДорСтрой» единственными исполнителями по ремонту федеральных, региональных и муниципальных дорог в Крыму.
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«Компания «ВАД» будет отвечать за Ленинский район, Керчь, Феодосию и так далее. «ЦентроДорСтрой» будет работать в Симферополе, - сказал Аксенов.
Он уточнил, что в Керчи в 2020 году планируется отремонтировать 32 км дорог, в Симферополе - 68 км.
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Воскресенье, 22 декабря 2019: Аксенов раздал награды судьям, которые работают в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды судьям, которые работают на территории полуострова.
Среда, 18 декабря 2019: Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.
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