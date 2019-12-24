Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму

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Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков начал процедуру ликвидации статуса природоохранных заповедников.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белогорске.

«Я заказал многочисленные экспертизы на всех краснокнижных животных, которые у меня есть в зоопарках. Я уже имею предварительные результаты – животные будут выведены из числа краснокнижных, как нечистокровные. На основании этих заключений и моего ходатайства я буду отказываться от статуса природно-заповедного фонда Крыма, присвоенного моим паркам», – сообщил Зубков.

Бизнесмен отметил, что надеется таким образом уменьшить административное давление, оказываемое многочисленными проверками властей полуострова на его парки.

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Реакции властей Крыма относительно таких намерений Зубкова нет.

Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о приостановлении работы парка львов «Тайган».

14 ноября Зубков сообщил, что ему придется убить 30 медведей, если суд приостановит работу парка. Минприроды Крыма предостерегло от возможного нарушения законов Зубкова в связи с его заявлением о возможном «отстреле или эвтаназии» медведей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган». Белогорский районный суд принял еще одно решение о приостановке на 30 суток деятельности парка львов «Тайган» крымского предпринимателя Олега Зубкова.

Вторник, 17 декабря 2019 : Ялтинский суд оставил в силе решение оштрафовать Зубкова. Ялтинский городской суд оставил в силе постановление о вынесении штрафа крымскому бизнесмену Олегу Зубкову.

Воскресенье, 15 декабря 2019 : Зубков рассказал, что будет с медведями из «Тайгана». Владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что медведей, которых он не в состоянии прокормить, готовы забрать зоопарки Голландии.

Суббота, 14 декабря 2019 : Комитеты парламента Крыма просят Зубкова «устранить нарушения в «Тайгане». Шесть комитетов российского парламента Крыма обратились к крымскому бизнесмену Олегу Зубкову с просьбой «устранить нарушения в «Тайгане» для скорейшего возобновления работы парка».