Жители Орджоникидзе просят вернуть «удобную маршрутку» на Феодосию

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Феодосия
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24 декабря 2019
«Феодосийские власти ежегодно безосновательно подменяют удобный жителям поселка короткий маршрут №20а, пролегающий по дороге 35 М3 35Н-599 «Феодосия-Орджоникидзе» (новая дорога) неудобным – длительным по времени и дорогостоящим маршрутом, фактически дублирующим маршрут №20», – говорится в обращении.
Местные жители отмечают, что 23 декабря администрация Феодосии меняет маршрут движения, при этом повышается стоимость проезда и увеличивается время в пути.
«Стоимость проезда повысилась до 45 рублей, вместо 25 рублей. Время в пути по старой дороге достигает 45-50 минут вместо 20-25 минут по новой дороге», – отмечается в тексте.
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Таким образом, жители решили обратиться к депутату Госдумы России Наталье Поклонской и к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой помочь в решении проблемы.
Также обращение направлено и в прокуратуру Феодосии. Местные жители просят ведомство проверить, законно ли решение администрации города по поводу отмены маршрута в зимний период.
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