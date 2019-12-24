Житель Херсона пытался зайти в Крым в обход пунктов пропуска

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который переходил админграницу в обход установленных пунктов пропуска.

При себе он имел рюкзак с одеждой и предметами первой необходимости.

Как сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК, нарушителем оказался 50-летний житель Херсона. Ранее он уже имел проблемы с законом.

«Так, в 2011 году он пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Грузию. Судом Карачаево-Черкесской Республики нарушитель был признан виновным в совершении преступления и приговорен к штрафу», - говорится в сообщении.

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В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело за «незаконное пересечение государственной границы РФ».

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