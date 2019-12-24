Житель Херсона пытался зайти в Крым в обход пунктов пропуска

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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При себе он имел рюкзак с одеждой и предметами первой необходимости.
Как сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК, нарушителем оказался 50-летний житель Херсона. Ранее он уже имел проблемы с законом.
«Так, в 2011 году он пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Грузию. Судом Карачаево-Черкесской Республики нарушитель был признан виновным в совершении преступления и приговорен к штрафу», - говорится в сообщении.
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В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело за «незаконное пересечение государственной границы РФ».
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму избрали меру пресечения начальнику полиции Армянска. Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения начальнику отделения МВД России по городу Армянску, обвиняемому в производстве и сбыте контрафактного алкоголя.
Сегодня: Власти Севастополя усиливают меры безопасности из-за прибытия поезда из России. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил 24 декабря вице-губернатору Денису Солодовникову еще раз проверить готовность железнодорожного вокзала к прибытию поезда из соседней России и усилить меры безопасности.
Сегодня: Начальник полиции Армянска обвинен в производстве суррогатного алкоголя. Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника отделения МВД России по Армянску по факту производства и сбыта суррогатного алкоголя в крупном размере.
Сегодня: В Крыму арестовали россиянина по подозрению в госизмене. Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе гражданина России, подозреваемого в государственной измене.
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