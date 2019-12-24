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Власть -> Транспорт Крыма

Железнодорожное сообщения Крыма с Россией началось с курьеза

Вторник
24 декабря 2019
08:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

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24 декабря 2019


Железнодорожное сообщения Крыма с Россией началось с курьеза

© Новости Крыма

Возобновление железнодорожного сообщения Крыма с Россией началось с курьеза: начальник первого поезда опоздал к его отправлению.

Вчера, 23 декабря, состоялось торжественное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту: президент России Владимир Путин пересек Керченский проект на пригородном составе и принял участие в праздничной церемонии на станции Тамань.

В рамках мероприятия был организован видеомост с Московским вокзалом Санкт-Петербурга, откуда в 14:00 по московскому времени должен был отправиться первый поезд в Севастополь.

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Начальник поезда, стоя на платформе, в прямом эфире объявил, что посадка завершена и состав отправляется, в это время «Таврия», действительно, тронулась и довольно быстро начала движение от вокзала. А ее начальник остался на перроне.

Догонять состав ему пришлось на «Сапсане»: рабочее место начальник скорого поезда №7/8 занял только в Твери.

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Вчера: В Симферополе возобновят троллейбусный маршрут в аэропорт. Движение троллейбусного маршрута №9, который курсирует от 7-й городской больницы до поселка Аэрофлотский, возобновлено.

Вчера: У Зеленского назвали «противоправным» запуск российских поездов в Крым. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и Крымом.

Вчера: Железнодорожный вокзал Симферополя обновил навигацию для пассажиров. «Крымская железная дорога» (КЖД) обновила навигацию для пассажиров на вокзале в Симферополе. В частности вход на вокзал через зону досмотра организован с восточной стороны вокзала, сообщили в пресс-службе КЖД.

 

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