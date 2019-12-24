Железнодорожное сообщения Крыма с Россией началось с курьеза

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Вчера, 23 декабря, состоялось торжественное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту: президент России Владимир Путин пересек Керченский проект на пригородном составе и принял участие в праздничной церемонии на станции Тамань.
В рамках мероприятия был организован видеомост с Московским вокзалом Санкт-Петербурга, откуда в 14:00 по московскому времени должен был отправиться первый поезд в Севастополь.
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Начальник поезда, стоя на платформе, в прямом эфире объявил, что посадка завершена и состав отправляется, в это время «Таврия», действительно, тронулась и довольно быстро начала движение от вокзала. А ее начальник остался на перроне.
Догонять состав ему пришлось на «Сапсане»: рабочее место начальник скорого поезда №7/8 занял только в Твери.
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Вчера: Железнодорожный вокзал Симферополя обновил навигацию для пассажиров. «Крымская железная дорога» (КЖД) обновила навигацию для пассажиров на вокзале в Симферополе. В частности вход на вокзал через зону досмотра организован с восточной стороны вокзала, сообщили в пресс-службе КЖД.
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