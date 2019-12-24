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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре» в Симферополе

Вторник
24 декабря 2019
17:48

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП на улице 51-й Армии в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован. На место аварии выезжали наряды ГИБДД.

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По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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