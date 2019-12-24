Водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре» в Симферополе

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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Декабрь 2019
24 декабря 2019
По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован. На место аварии выезжали наряды ГИБДД.
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По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Как сообщалось ранее, В Севастополе на улице Пожарова легковой автомобиль врезался прямо «в лоб» полицейскому автозаку.
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Сегодня: Пенсионер погиб на пожаре в Симферополе. Один человек погиб на пожаре, произошедшем сегодня утром в Симферополе.
Сегодня: В Крыму легковушка протаранила полицейский автозак. В Севастополе на улице Пожарова легковой автомобиль врезался прямо «в лоб» полицейскому автозаку.
Сегодня: На трассе «Симферополь - Ялта» иномарка с уснувшим водителем врезалась в электроопору. В районе Ангарского перевала водитель легкового автомобиля «Nissan Sunny» не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.
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