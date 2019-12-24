Власти Симферополя рассказали, сколько домов и детсадов не отапливаются

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
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24 декабря 2019
Об этом сообщается на сайте горадминистрации Симферополя.
«По состоянию на сегодняшний день, в работу запущена 91 котельная. Тепло не подают только две котельные по улицам Киевская, 29/1 и Чехова, 23. Задержка с подачей тепла связана с отсутствием документов на получение услуги теплоснабжения и ремонтом внутридомовых сетей», –рассказал заместитель главы администрации Симферополя Сергей Титаренко.
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По его словам, на сегодняшний день не отапливаются дома по улицам Крымских Партизан, 4/55 и Бела Куна, 35. Также без должного теплоснабжения остались детский сад №75 по улице Радищева, приют при УВД на улице 8 Марта, детская поликлинике на улице Чехова и поликлиника на улице Луговая, сообщил чиновник.
В Симферополе 28 октября стартовал отопительный сезон.
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