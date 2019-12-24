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Власть -> Коммунальное хозяйство

Власти Симферополя рассказали, сколько домов и детсадов не отапливаются

Вторник
24 декабря 2019
09:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


Власти Симферополя признали, что в городе есть дома, детские сады и медучреждения, которые до сих пор остаются без теплоснабжения.

Об этом сообщается на сайте горадминистрации Симферополя.

«По состоянию на сегодняшний день, в работу запущена 91 котельная. Тепло не подают только две котельные по улицам Киевская, 29/1 и Чехова, 23. Задержка с подачей тепла связана с отсутствием документов на получение услуги теплоснабжения и ремонтом внутридомовых сетей», –рассказал заместитель главы администрации Симферополя Сергей Титаренко.

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По его словам, на сегодняшний день не отапливаются дома по улицам Крымских Партизан, 4/55 и Бела Куна, 35. Также без должного теплоснабжения остались детский сад №75 по улице Радищева, приют при УВД на улице 8 Марта, детская поликлинике на улице Чехова и поликлиника на улице Луговая, сообщил чиновник.

В Симферополе 28 октября стартовал отопительный сезон.

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