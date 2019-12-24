Власти Севастополя усиливают меры безопасности из-за прибытия поезда из России

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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил 24 декабря вице-губернатору Денису Солодовникову еще раз проверить готовность железнодорожного вокзала к прибытию поезда из соседней России и усилить меры безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города.

«Завтра у нас состоится знаковое событие – прибытие первого поезда из Санкт-Петербурга. Как будут проходить на перрон встречающие и жители города, которые захотят посмотреть на поезд. Посмотрите еще раз, как правильно организовать потоки. На перрон пройдут встречающие, емкость его ограничена», – отметил Развожаев.

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В ведомстве указали на то, что на вокзале Севастополя уже установили ограждения, вынесли в отдельный павильон пункт досмотра, провели ремонт помещений и фасада здания.

Прибытие поезда из российского Санкт-Петербурга в Севастополь ожидается 25 декабря.

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