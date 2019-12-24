Власти Севастополя усиливают меры безопасности из-за прибытия поезда из России

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Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города.
«Завтра у нас состоится знаковое событие – прибытие первого поезда из Санкт-Петербурга. Как будут проходить на перрон встречающие и жители города, которые захотят посмотреть на поезд. Посмотрите еще раз, как правильно организовать потоки. На перрон пройдут встречающие, емкость его ограничена», – отметил Развожаев.
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В ведомстве указали на то, что на вокзале Севастополя уже установили ограждения, вынесли в отдельный павильон пункт досмотра, провели ремонт помещений и фасада здания.
Прибытие поезда из российского Санкт-Петербурга в Севастополь ожидается 25 декабря.
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Сегодня: Начальник полиции Армянска обвинен в производстве суррогатного алкоголя. Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника отделения МВД России по Армянску по факту производства и сбыта суррогатного алкоголя в крупном размере.
Сегодня: В Крыму арестовали россиянина по подозрению в госизмене. Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе гражданина России, подозреваемого в государственной измене.
Сегодня: Госавтоинспекция Крыма проверит водителей на трезвость. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, Госавтоинспекция Республики Крым в период с 27 по 29 декабря 2019 года проведет оперативно-профилактическое мероприятие, под условным названием «Нетрезвый водитель».
Сегодня: Стало известно какой алкоголь чаще всего подделывают в Крыму. Элитный алкоголь в Крыму подделывают так же часто, как и дешевую спиртосодержащую продукцию.
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