В центре Севастополя нашли еще одну бомбу

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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24 декабря 2019
Об этом сообщает главк МЧС по Севастополю.
«В ходе земляных работ обнаружен взрывоопасный предмет. По прибытии к месту сотрудники чрезвычайного ведомства произвели оцепление опасной территории», - говорится в сообщении.
Решение об уничтожении боеприпаса на месте было принято вечером во вторник. На данный момент спасатели готовятся к уничтожению авиабомбы.
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Накануне сообщалось, что на площади Ушакова во время строительных работ был обнаружен предмет, напоминающий авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Ее нашли вблизи гостиницы «Украина», а позже вывезли для утилизации. В районе обнаружения опасной находки остановили движение. В операции по обезвреживанию участвовало 12 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.
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