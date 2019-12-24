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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В центре Севастополя нашли еще одну бомбу

Вторник
24 декабря 2019
20:51

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


В Севастополе на улице Капитанской вблизи памятника Солдату и Матросу во вторник, 24 декабря найдена авиабомба. Боеприпас не подлежит транспортировке, поэтому будет обезврежен в центре города.

Об этом сообщает главк МЧС по Севастополю.

«В ходе земляных работ обнаружен взрывоопасный предмет. По прибытии к месту сотрудники чрезвычайного ведомства произвели оцепление опасной территории», - говорится в сообщении.

Решение об уничтожении боеприпаса на месте было принято вечером во вторник. На данный момент спасатели готовятся к уничтожению авиабомбы.

Читайте: На трассе «Симферополь - Ялта» иномарка с уснувшим водителем врезалась в электроопору

Накануне сообщалось, что на площади Ушакова во время строительных работ был обнаружен предмет, напоминающий авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Ее нашли вблизи гостиницы «Украина», а позже вывезли для утилизации. В районе обнаружения опасной находки остановили движение. В операции по обезвреживанию участвовало 12 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

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