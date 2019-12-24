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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Севастополе спасли собаку, провалившуюся в открытый люк

Вторник
24 декабря 2019
08:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


В Севастополе на улице Казачья спасли собаку, провалившуюся в открытый люк.

Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

По словам местных жителей спасатели оперативно приехали и действовали профессионально.

В то же время пользователи соцсетей жалуются на коммунальные службы, так как с учетом плохой освещенности места в открытый люк могли упасть дети.

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