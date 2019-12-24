В Севастополе спасли собаку, провалившуюся в открытый люк

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Севастополь
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Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
По словам местных жителей спасатели оперативно приехали и действовали профессионально.
В то же время пользователи соцсетей жалуются на коммунальные службы, так как с учетом плохой освещенности места в открытый люк могли упасть дети.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: На трассе «Симферополь - Ялта» иномарка с уснувшим водителем врезалась в электроопору. В районе Ангарского перевала водитель легкового автомобиля «Nissan Sunny» не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.
Вчера: Отца керченского стрелка похоронили как безродного. Отца керченского стрелка Игоря Рослякова похоронили в могиле для безродных. Его пожилая мать не стала оплачивать традиционную церемонию похорон.
Вчера: Легковушка перевернулась напротив детского сада в Симферополе. Легковой автомобиль сегодня утром влетел в яму и перевернулся напротив детского сада, расположенного на улице Титова в Симферополе.
Вчера: В Крыму водитель легковушки погиб при столкновении с электроопорой. Водитель автомобиля «ВАЗ-2111» погиб в результате столкновения с электрической опорой в селе Доброе Симферопольского района.
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