В России анонсируют старт продажи круизов в Абхазию через Севастополь

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«На нашем сайте вы найдете расписание и прайс на рейсы по маршруту Сочи-Сухум-Новороссийск-Севастополь-Сочи. Напоминаем, что навигация-2020 начнется с 1 марта 2020 года», – говорится в сообщении российского оператора «Черноморские круизы».
15 августа стартовали продажи круизов на российский лайнер «Князь Владимир» сезона 2020 года.
В середине мая «Князь Владимир» впервые в этом году прибыл в Ялту.
Отправление первого в сезоне 2018 года рейса лайнера из Сочи в Севастополь изначально было намечено на 29 апреля, но его перенесли из-за неисправности судна. Однако 6 мая рейс вновь был перенесен из-за задымления в машинном отсеке.
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9 августа 2018 года судно «Князь Владимир» с пассажирами около семи часов не могло зайти в порт Ялты из-за усилившегося ветра. Судно несколько часов кружило вдоль Южного берега Крыма и никак не могло зайти в пункт назначения. Спустя семь часов судно доставили в порт Ялты с помощью двух буксиров.
Круизный теплоход «Князь Владимир» с 2017 года курсирует между Сочи и Севастополем по инициативе российского президента Владимира Путина. Судно совершает маршрут: Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Это единственное в России пассажирское судно, которое заходит в санкционную зону – Крым.
Новости Крыма сообщали ранее:
Пятница, 20 декабря 2019: Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов. С 21 по 24 декабря судовладельцам стоит отказаться от выхода судов в акваторию Крымского моста.
Вторник, 10 декабря 2019: В Крыму пообещали летом запустить скоростную комету из Ялты в Феодосию. Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» планируют запустить по маршруту Феодосия–Ялта летом 2020 года.
Пятница, 6 декабря 2019: Минтранс Крыма назвал имя нового главы Крымских морских портов. Министерство транспорта Республики Крым озвучило имя нового руководителя госпредприятия «Крымские морские порты».
Понедельник, 2 декабря 2019: Судно «Князь Владимир» будет совершать круизы по непризнанным территориям. Бывший автомобильный паром, называемый сейчас круизным судном «Князь Владимир» в тестовом режиме вошел в порт Сухума.
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