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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму вытащили бомбу из-под отеля «Украина»

Вторник
24 декабря 2019
08:30

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


Авиабомбу, обнаруженную накануне в центре Севастополя в ходе ремонтных работ, удалось транспортировать к месту уничтожения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю.Сообщение об опасной находке в самом центре города-героя поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступило накануне вечером. При проведении ремонта на улице Шмидта, возле гостиницы «Украина», был обнаружен взрывоопасный предмет.

«Силы Специализированного отряда Главного управления и отделение 1-й пожарно-спасательной части сразу же выехали на место. Находку идентифицировали как боеприпас времен Великой Отечественной войны – немецкая авиабомба SD-50. Движение по одной из центральных магистралей города - улице Большая Морская, было остановлено, выставили оцепление», – рассказывает начальник Главного управления Дмитрий Козлов.

По словам замначальника Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Николая Тисельского, после оценки состояния взрывателя было принято решение о транспортировке боеприпаса.

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«Людей, которые проживают в доме в непосредственной близости к находке, мы попросили перейти в Театр имени Лавренева – так требуется по инструкции. Через два часа движение было восстановлено», – говорит врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

От ГУ МЧС России в работах были задействованы шесть единиц техники и 12 человек личного состава. К работам были привлечены силы и средства полиции, Росгвардии.

В 20:44 автомобиль, транспортирующий бомбу, в сопровождении колонны спецтехники выдвинулся из центра города к месту, где в ближайшее время данная опасная находка будет уничтожена.

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