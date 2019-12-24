В Крыму вытащили бомбу из-под отеля «Украина»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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24 декабря 2019
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю.Сообщение об опасной находке в самом центре города-героя поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступило накануне вечером. При проведении ремонта на улице Шмидта, возле гостиницы «Украина», был обнаружен взрывоопасный предмет.
«Силы Специализированного отряда Главного управления и отделение 1-й пожарно-спасательной части сразу же выехали на место. Находку идентифицировали как боеприпас времен Великой Отечественной войны – немецкая авиабомба SD-50. Движение по одной из центральных магистралей города - улице Большая Морская, было остановлено, выставили оцепление», – рассказывает начальник Главного управления Дмитрий Козлов.
По словам замначальника Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Николая Тисельского, после оценки состояния взрывателя было принято решение о транспортировке боеприпаса.
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«Людей, которые проживают в доме в непосредственной близости к находке, мы попросили перейти в Театр имени Лавренева – так требуется по инструкции. Через два часа движение было восстановлено», – говорит врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
От ГУ МЧС России в работах были задействованы шесть единиц техники и 12 человек личного состава. К работам были привлечены силы и средства полиции, Росгвардии.
В 20:44 автомобиль, транспортирующий бомбу, в сопровождении колонны спецтехники выдвинулся из центра города к месту, где в ближайшее время данная опасная находка будет уничтожена.
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