В Крыму предупреждают о возможном росте тарифов на электричество для населения

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В Крыму с лета 2020 года могут поменяться тарифы на электроэнергию для населения.

Как сообщает Госкомитет по ценам и тарифам правительства Крыма, стоимость электроэнергии в первом полугодии 2020 года установлена на уровне 2019 года, а во втором полугодии следующего года рост средневзвешенных тарифов на электроэнергию ограничен уровнем в 8%.

«В соответствии с планом изменение стоимости электроэнергии для населения в 2020 году произойдет 1 раз – с 1 июля – на уровень в 8%. При этом уникальное тарифное меню, применяемое в Крыму, будет действовать при расчетах населения и в 2020 году», – цитирует пресс-служба ведомства главу Госкомцен Крыма Юрия Новосада.

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По информации ведомства, с 1 июля 2020 года стоимость 1 кВт/ч для городских жителей Крыма при потреблении до 150 кВт/ч в месяц составит 3,31 руб., при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,15 руб., при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,03 руб.

Для крымчан, проживающих в сельской местности, с 1 июля 2020 года тариф на электроэнергию составит: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 3,12 руб., при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 3,84 руб., при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,03 руб.

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